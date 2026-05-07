Showcase 2026: Nacon Connect startet um 20:00 Uhr

Nacon hatte die Rückkehr der Nacon Connect 2026 bereits offiziell bestätigt und lädt heute, am 7. Mai 2026 zu einem neuen digitalen Showcase ein, bei dem zahlreiche Spiele-Neuheiten, neue Trailer und bisher geheim gehaltene Inhalte präsentiert werden sollen.

Die Veranstaltung beginnt gleich um 20:00 Uhr CEST (11:00 Uhr PT) und dient erneut als zentrale Bühne für kommende Spiele des Publishers. Im Mittelpunkt stehen sowohl bereits bekannte Titel als auch neue Projekte, die erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Laut Ankündigung können sich Spieler auf mehrere komplette Spiele-Enthüllungen freuen. Zusätzlich sollen ausführliche Einblicke in bereits angekündigte Spiele gezeigt werden, darunter längere Gameplay-Sequenzen und neue Details zu den jeweiligen Projekten.

Außerdem verspricht Nacon einige Überraschungen, die bis zur Veranstaltung geheim gehalten werden. Dazu könnten neue Spiele oder zusätzliche Inhalte für bestehende Marken gehören.