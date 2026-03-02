Showcase 2026: NACON Connect verschoben – aber es ist nicht das Ende

Der Publisher NACON hat bekannt gegeben, dass die geplante Veranstaltung NACON Connect verschoben wird. In einer veröffentlichten Mitteilung erklärt das Unternehmen offen, dass es sich aktuell in einer finanziell schwierigen Phase befinde.

In dem Statement heißt es, dass die Situation herausfordernd sei, man jedoch klarstellen wolle, dass dies nicht das Ende bedeute. Die Entscheidung zur Verschiebung von NACON Connect sei getroffen worden, um den Fokus stärker auf die Fertigstellung kommender Spiele zu legen und neue Projekte erst dann vorzustellen, wenn sich die Lage stabilisiert habe.

Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass sich an den angekündigten Veröffentlichungen nichts geändert habe. Die geplanten Titel lägen weiterhin im Zeitplan, zudem befänden sich zahlreiche weitere Projekte in Entwicklung.

Abschließend zeigt sich das Team zuversichtlich, die aktuelle Phase zu bewältigen, und kündigt an, NACON Connect so bald wie möglich zurückzubringen. Der Schwerpunkt solle weiterhin auf Spielen und Zubehör liegen.

NACON kündigte an, dass die NACON Connect auf Mai 2026 verschoben wird.

Hier die Stellungnahme:

„Hallo zusammen, Ihr habt vielleicht Berichte über die finanzielle Situation von NACON gesehen. Es stimmt: Das ist ein schwieriger Moment für uns, und wir wollen das direkt ansprechen. Ja, die Dinge sind herausfordernd. Nein, das ist nicht das Ende. Wir haben beschlossen, NACON Connect zu verschieben, um noch härter an der Veröffentlichung der kommenden Spiele zu arbeiten und die neuen Spiele vorzustellen, sobald unsere Situation stabilisiert ist. Was sich nicht geändert hat: Unsere angekündigten Veröffentlichungen bleiben auf Kurs, und wir haben noch viele Projekte in der Entwicklung. Wir sind zuversichtlich, dass wir das durchstehen werden, und wir freuen uns darauf, NACON Connect so bald wie möglich zurückzubringen – um uns auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: unsere Spiele und Zubehörteile. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung. Das NACON-Team“