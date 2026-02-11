Showcase 2026: NACON-Event zu kommenden Spielen und Zubehör

NACON Racing kündigt für Donnerstag das Showcase „News from the Pits“ an, dass via YouTube seine Premiere feiern wird.
In der Präsentation wird der Publisher zahlreiche Details zu aktuellen und kommenden Spielen sowie neuen Zubehörprodukten vorstellen.
Das Unternehmen bestätigt, dass sowohl bereits veröffentlichte als auch noch unangekündigte Projekte Teil der Präsentation sein werden.
Fans sollen sich zudem auf frische Einblicke in das Line‑up der nächsten Monate einstellen.
Uhhh, ob wir was zum neuen Projekt von Teyon, den Entwicklern von Terminator Resistance und fantastischen RoboCop Reihe, sehen werden? 😋
Ein neues RoboCop bitte🙏🏻 Rogue City und Unfinished Business sind fantastisch. Bitte mehr davon❤️
Toller Kommentar🙏🙏🙏
Beide Titel waren nacheinander meine GotY. Die Standalone-Erweiterung Unfinished Business finde ich mindestens so gut wie das Hauptspiel. Zwei Meisterwerke, bin großer Fan.
Bin auf die neuen Projekte gespannt.