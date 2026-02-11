Showcase 2026: NACON-Event zu kommenden Spielen und Zubehör

Das NACON Event präsentiert diese Woche neue Infos zu kommenden Spielen und Zubehör – inklusive bisher unangekündigter Titel.

NACON Racing kündigt für Donnerstag das Showcase „News from the Pits“ an, dass via YouTube seine Premiere feiern wird.

In der Präsentation wird der Publisher zahlreiche Details zu aktuellen und kommenden Spielen sowie neuen Zubehörprodukten vorstellen.

Das Unternehmen bestätigt, dass sowohl bereits veröffentlichte als auch noch unangekündigte Projekte Teil der Präsentation sein werden.

Fans sollen sich zudem auf frische Einblicke in das Line‑up der nächsten Monate einstellen.

4 Kommentare Added

  1. Robilein 1215470 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.02.2026 - 14:03 Uhr

    Uhhh, ob wir was zum neuen Projekt von Teyon, den Entwicklern von Terminator Resistance und fantastischen RoboCop Reihe, sehen werden? 😋

    0
  2. ShellingFord135 4075 XP Beginner Level 2 | 11.02.2026 - 14:12 Uhr

    Ein neues RoboCop bitte🙏🏻 Rogue City und Unfinished Business sind fantastisch. Bitte mehr davon❤️

    1
    • Robilein 1215470 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.02.2026 - 14:28 Uhr
      Antwort auf ShellingFord135

      Toller Kommentar🙏🙏🙏

      Beide Titel waren nacheinander meine GotY. Die Standalone-Erweiterung Unfinished Business finde ich mindestens so gut wie das Hauptspiel. Zwei Meisterwerke, bin großer Fan.

      0

