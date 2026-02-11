Showcase 2026: NACON-Event zu kommenden Spielen und Zubehör

Das NACON Event präsentiert diese Woche neue Infos zu kommenden Spielen und Zubehör – inklusive bisher unangekündigter Titel.

NACON Racing kündigt für Donnerstag das Showcase „News from the Pits“ an, dass via YouTube seine Premiere feiern wird.

In der Präsentation wird der Publisher zahlreiche Details zu aktuellen und kommenden Spielen sowie neuen Zubehörprodukten vorstellen.

Das Unternehmen bestätigt, dass sowohl bereits veröffentlichte als auch noch unangekündigte Projekte Teil der Präsentation sein werden.

Fans sollen sich zudem auf frische Einblicke in das Line‑up der nächsten Monate einstellen.