Showcase 2026: Nächste State of Play-Präsentation noch vor Juni?

Gerüchte deuten auf ein neues State of Play Event hin, das früher als erwartet stattfinden könnte.

Nach dem letzten State of Play im Februar mehren sich Hinweise auf eine weitere Ausgabe der Präsentation. Der bekannte Insider NateTheHate2 bringt nun einen möglichen Termin ins Gespräch, der deutlich vor den üblichen Sommer-Events liegen könnte.

Laut aktuellen Aussagen aus der Szene könnte ein neues State of Play bereits vor Juni stattfinden, auch wenn konkrete Details bislang nicht bestätigt sind. Damit würde Sony den üblichen Präsentationskalender vorziehen und sich noch vor Events wie dem Summer Game Fest oder dem Xbox Games Showcase positionieren.

Das Interesse an einer neuen Ausgabe ist hoch, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Ankündigungen. Dazu zählt unter anderem Kena: Scars of Kosmora sowie neue Einblicke in Silent Hill: Townfall, die beim letzten Event präsentiert wurden.

Darüber hinaus stehen weitere mögliche Highlights im Raum. Besonders Marvel’s Wolverine gilt als einer der Kandidaten für neue Informationen, nachdem der erste Trailer bereits für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Auch Updates zu bestehenden Projekten oder neue Ankündigungen sind im Rahmen eines solchen Events denkbar.

Der Insider nannte später mit dem 16. April einen potenziellen Termin und gab dazu an, das dieser unbestätigt sei.

Ob und wann das nächste State of Play tatsächlich stattfindet, bleibt aktuell offen. Sollte sich der frühe Termin bestätigen, könnte Sony jedoch den Startschuss für die kommende Präsentationssaison setzen.