Showcase 2026: Nächste State of Play-Präsentation noch vor Juni?

Nach dem letzten State of Play im Februar mehren sich Hinweise auf eine weitere Ausgabe der Präsentation. Der bekannte Insider NateTheHate2 bringt nun einen möglichen Termin ins Gespräch, der deutlich vor den üblichen Sommer-Events liegen könnte.
Laut aktuellen Aussagen aus der Szene könnte ein neues State of Play bereits vor Juni stattfinden, auch wenn konkrete Details bislang nicht bestätigt sind. Damit würde Sony den üblichen Präsentationskalender vorziehen und sich noch vor Events wie dem Summer Game Fest oder dem Xbox Games Showcase positionieren.
Das Interesse an einer neuen Ausgabe ist hoch, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Ankündigungen. Dazu zählt unter anderem Kena: Scars of Kosmora sowie neue Einblicke in Silent Hill: Townfall, die beim letzten Event präsentiert wurden.
Darüber hinaus stehen weitere mögliche Highlights im Raum. Besonders Marvel’s Wolverine gilt als einer der Kandidaten für neue Informationen, nachdem der erste Trailer bereits für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Auch Updates zu bestehenden Projekten oder neue Ankündigungen sind im Rahmen eines solchen Events denkbar.
Der Insider nannte später mit dem 16. April einen potenziellen Termin und gab dazu an, das dieser unbestätigt sei.
Ob und wann das nächste State of Play tatsächlich stattfindet, bleibt aktuell offen. Sollte sich der frühe Termin bestätigen, könnte Sony jedoch den Startschuss für die kommende Präsentationssaison setzen.
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin dann eher auf die nicht Sony Spiele gespannt. Sonys neue Spiele lassen einfach null Hype bei mir aufkommen.
Intergalactic wäre als einziges vielleicht noch interessant, aber da konnte der Trailer mich auch nicht wirklich überzeugen. Na ja, vielleicht, wenn mehr Infos kommen.
Na gespannt ob was neues zu sehen ist.
Saros ist für mich aktuell das interessanteste Spiel bei Sony.
Bisher wurde von den Sony Studios leider nichts angekündigt, was ich mir kaufen würde. Höchstens im PS+ mal.
Ist aber egal, weil MS dieses Jahr eh so viele Banger liefert. Aktuell habe ich mich komplett im Starfield DLC verloren.
Woher auch. Ryan und das Hermännchen habe diese Großteils mit voller Wucht gegen die Wand gefahren.
#gaaswareinetolleidee
Die GAAS Strategie hat auf jeden Fall ein Loch ins Line-Up gerissen. Schade für alle SP Fans.
Hey der Hashtag sollte viral gehen wenn diese Generation endet 🤣
Aber du hast recht , ohne Sonys verblendete sucht auf Live Service und GaaS , hätten sie wesentlich mehr erreichen können und hätten vermutlich nicht einmal die Hälfte ihrer Studios schließen müssen , wenn überhaupt .
Ich erwarte ehrlich gesagt keine große Überraschung mehr .
Sony hat mit Concord und Marathon schon ihr gesamtes line up für diese Generation versaut .
Da müsste Sony schon jetzt ein First Party Feuerwerk abfeuern um das noch rumzureisen
Mit Saros, Wolverine und Kena 2 hat Sony schon ein paar first party kracher im diesen Jahr.
Wolverine sehe ich als klaren Bestseller , keine Frage .
Aber bei den anderen beiden bleibe ich noch skeptisch .
Kena 2 würde ich jetzt nicht als 1st Party ansehen. Sony hat zwar bei der Technik mitgeholfen, aber das bleibt dennoch ein Spiel von Ember Lab und sie haben auch alle Rechte daran. Sony ist meines Wissens allerdings Publisher, von daher 2nd Party Spiel.
Google sagt 🤷
„Kena: Scars of Kosmora ist der offizielle Nachfolger von Kena: Bridge of Spirits, entwickelt von Ember Lab, und erscheint 2026 für PS5 und PC. Sony intensiviert die Partnerschaft, wobei das Spiel dank enger Zusammenarbeit mit PlayStation Studios eine größere, detailliertere Welt bietet, ähnlich einem First-Party-Titel. “
Laut Microsoft ist Ninja Gaiden first party 🤔
Weil Sony und MS alles, was sie veröffentlichen als 1st Party ansehen im Gegensatz zu uns hier in den Foren. Hier wird in 1st und 2nd Party unterschieden.
Hört sich gut an.
Im Juni ist ja auch noch das Third Party Event von Microsoft.
Starkes Gaming Jahr.
Wird wohl eher wieder eine SoP für Third Parties, die es ohnehin auch für andere Plattformen gibt.
Die letzte SoP war überraschend gut
Hoffentlich bleibt es dabei und fallen nicht in alte Gewohnheiten