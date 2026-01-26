Showcase 2026: Nächster PlayStation State of Play Stream angeblich im Februar

Nach dem erfolgreichen Xbox Developer Direct mehren sich die Hinweise darauf, dass PlayStation zeitnah mit einem eigenen Format nachziehen könnte.
In der aktuellen Gerüchteküche ist laut Insider NateTheHate von einer möglichen State of Play‑Ausgabe im Februar die Rede, die als nächstes größeres Präsentationsfenster gehandelt wird.
Offizielle Informationen liegen jedoch nicht vor, und Sony hat bislang weder den Termin bestätigt noch Details zum möglichen Programm genannt.
Die Spekulationen drehen sich vor allem um den Zeitpunkt, da die jüngste Präsentation der Konkurrenz für zusätzliche Aufmerksamkeit in der Branche gesorgt hat. Die mögliche State of Play bleibt dennoch ohne konkrete Inhalte, während lediglich der Februar als wahrscheinlicher Zeitraum kursiert.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
vielleicht gibts was von gears of war e-day zu sehen
Unwahrscheinlich .
Das wird von Xbox ein eigenes Showcase /Event erhalten.
Dafür brauchen sie Sony nicht.
ist mir klar, würde die show aber sehenswert machen 😉
Na mal sehn was sie bringen.
Bin gespannt wie Sony jetzt auf die tolle developers Direct von Xbox reagieren wird.
gar nicht. State of Play ist ja keine große Show wo neue Games vorgestellt werden.
Bei State of Play wird die Werbetrommel nochmal angekurbelt und Games gezeigt die in den nächsten 2/3 Monaten kommen.
Seit 5 oder 6 Jahren kommt jeden Februar ein Playstation Event. Da muss man jetzt kein Hellseher sein.
Ich wette im September kommt auch eine SoP.
Na klar könnte man jetzt noch etwas ankündigen aber dieses Jahr ist mit Resi 9, Saros, 007, Forza Horizon 5, Fable 4, Halo Remake und Wolverine schon sehr voll. Noch dazu wird GTA VI alles was danach kommt grillen.
Gameplay und ein Release Fenster zu Intergalactic wäre natürlich was feines.
Mehr als die vier bisher bekannten Spiele, kommt nicht,
Da reichen die beiden wichtigsten Events, Sommerfest „e3“ und die TGA.