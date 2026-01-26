Showcase 2026: Nächster PlayStation State of Play Stream angeblich im Februar

Eine neue Ausgabe von State of Play plant PlayStation angeblich für Februar,

Nach dem erfolgreichen Xbox Developer Direct mehren sich die Hinweise darauf, dass PlayStation zeitnah mit einem eigenen Format nachziehen könnte.

In der aktuellen Gerüchteküche ist laut Insider NateTheHate von einer möglichen State of Play‑Ausgabe im Februar die Rede, die als nächstes größeres Präsentationsfenster gehandelt wird.

Offizielle Informationen liegen jedoch nicht vor, und Sony hat bislang weder den Termin bestätigt noch Details zum möglichen Programm genannt.

Die Spekulationen drehen sich vor allem um den Zeitpunkt, da die jüngste Präsentation der Konkurrenz für zusätzliche Aufmerksamkeit in der Branche gesorgt hat. Die mögliche State of Play bleibt dennoch ohne konkrete Inhalte, während lediglich der Februar als wahrscheinlicher Zeitraum kursiert.