Showcase 2026: Nächstes Capcom Spotlight angekündigt

Schon am Donnerstag gibt es im neuen Capcom Spotlight Neuigkeiten zu Spielen des japanischen Entwicklers.

Capcom hat ein neues Spotlight angekündigt, das Fans mit aktuellen Informationen zu kommenden Titeln versorgen soll.

Die digitale Ausgabe startet am Donnerstag, dem 5. März 2026, um 23:00 Uhr deutscher Zeit und läuft rund fünfunddreißig Minuten.

Die Präsentation liefert einen kompakten Überblick über Capcoms aktuelle Projekte und fasst die wichtigsten Neuigkeiten zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, PRAGMATA und weiteren Titeln zusammen.