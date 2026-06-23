Showcase 2026: Nächstes Capcom Spotlight für Donnerstag geplant

Capcom Spotlight bringt am Donnerstag neue Updates zu bereits veröffentlichten Spielen und kommende Ankündigungen.

Capcom Spotlight liefert im kommenden Online-Event aktuelle Informationen zu bereits veröffentlichten Titeln sowie einen Ausblick auf neue Spiele des japanischen Publishers.

die Übertragung findet Donnerstag, 25. Juni 2026, 23:00 Uhr via YouTube statt.

Im Rahmen der Show präsentiert Capcom sowohl neue Inhalte für bestehende Spiele als auch erste Einblicke in kommende Projekte. Das Format dient damit als zentrale Plattform für aktuelle Updates und zukünftige Ankündigungen aus dem eigenen Portfolio.

Gezeigt werden laut Teaser und Website Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Onimush: Way of the Sword und Dragon’s Dogma II: Dark Arisen.