Showcase 2026: Nächstes Capcom Spotlight für Donnerstag geplant

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Capcom Spotlight bringt am Donnerstag neue Updates zu bereits veröffentlichten Spielen und kommende Ankündigungen.

Capcom Spotlight liefert im kommenden Online-Event aktuelle Informationen zu bereits veröffentlichten Titeln sowie einen Ausblick auf neue Spiele des japanischen Publishers.

die Übertragung findet Donnerstag, 25. Juni 2026, 23:00 Uhr via YouTube statt.

Im Rahmen der Show präsentiert Capcom sowohl neue Inhalte für bestehende Spiele als auch erste Einblicke in kommende Projekte. Das Format dient damit als zentrale Plattform für aktuelle Updates und zukünftige Ankündigungen aus dem eigenen Portfolio.

Gezeigt werden laut Teaser und Website Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Onimush: Way of the Sword und Dragon’s Dogma II: Dark Arisen.

 

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4 Kommentare Added

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  2. ShellingFord135 17335 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.06.2026 - 18:06 Uhr

    Nice, mal sehen was Capcom uns zeigen will. Mehr von RE Veronica und RE 9 DLC wären doch schön.

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  3. Vayne1986 63340 XP Romper Stomper | 23.06.2026 - 18:09 Uhr

    Danke für die Info. 👍 Da es 23 Uhr kommt, werde ich nicht schauen. Bin trotzdem gespannt was gezeigt wird. 🙂

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  4. GERxJOHNNY 98290 XP Posting Machine Level 4 | 23.06.2026 - 18:16 Uhr

    Ich glaube die Hoffnung auf ein neues Dino Crisis kann ich zu Grabe tragen

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