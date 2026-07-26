Showcase 2026: Neue Indie-Spiele im Fokus – Mundo Gamer kündigt September-Ausgabe an

Mundo Gamer Showcase kehrt im September zurück und rückt Indie-Spiele ins Rampenlicht.

Am 25. September 2026 kehrt der Mundo Gamer Showcase mit seiner dritten Ausgabe des Jahres zurück und richtet den Fokus erneut auf unabhängige und kommende Spiele. Das weltweit ausgestrahlte digitale Event soll Entwickler, Publisher, Medien und Content Creators aus verschiedenen Ländern zusammenbringen.

Nach den diesjährigen Ausgaben vom 20. März und 20. Juni handelt es sich um den dritten Showcase 2026 und die insgesamt vierte Ausgabe des Formats. Eine besondere Jahresendausgabe ist zusätzlich für Dezember geplant.

Internationale Bühne für Indie-Entwickler

Der Mundo Gamer Showcase wurde ins Leben gerufen, um die internationale Sichtbarkeit unabhängiger Spiele zu erhöhen. Dabei versteht sich die Veranstaltung nicht ausschließlich als einmaliger Livestream.

Bereits vor dem eigentlichen Showcase sollen teilnehmende Spiele durch Pressearbeit, Kontakte zu Content Creators und weitere Marketingmaßnahmen unterstützt werden. Nach der Übertragung sind unter anderem Interviews, Berichterstattung, Key-Kampagnen und weitere Content-Möglichkeiten vorgesehen.

Studios können gezielt mit Medien und Creators zusammengebracht werden. Berücksichtigt werden dabei unter anderem Genre, Plattform, Sprache, Region und das jeweilige Content-Profil.

Mehr als 60 internationale Medienpartner

Bei der vorherigen Ausgabe wurden 38 unabhängige Spiele präsentiert. Mehr als 50 Co-Streamer sowie über 60 internationale Medienpartner waren nach Angaben der Veranstalter beteiligt.

Die Kampagne wurde zudem mehrsprachig und international durchgeführt. Für die kommende September-Ausgabe soll dieses Netzwerk weiter ausgebaut werden.

Einreichungen für Spiele sind geöffnet

Unabhängige Entwickler und Publisher können ihre Projekte bereits für den Showcase am 25. September einreichen. Zugelassen sind Spiele für PC, Konsolen und mobile Plattformen.

Dabei können sowohl kommende Veröffentlichungen als auch bereits erschienene Titel und Demos vorgestellt werden.

Parallel sucht Mundo Gamer Network weitere Medienpartner. Gaming-Websites, Journalisten, YouTuber, Streamer, Podcaster und andere Content Creators können kostenlos am Partnerprogramm teilnehmen und beispielsweise über Spiele berichten, Entwickler interviewen oder den Showcase über die eigenen Kanäle co-streamen.

Der Mundo Gamer Showcase 2026 – Ausgabe 03 findet am 25. September 2026 als globales digitales Showcase statt.