Showcase 2026: Neue Silent Hill Transmission in dieser Woche

Konami hat eine neue Silent Hill Transmission für den 13. Februar um 01:00 Uhr nachts angekündigt. In der Präsentation will der Entwickler die neuesten Informationen rund um die Reihe vorstellen, allen voran Neuigkeiten zu Silent Hill: Townfall.
Die Präsentation dürfte einen weiteren Blick auf das mysteriöse Projekt von No Code werfen, das seit seiner Ankündigung weitgehend im Dunkeln geblieben ist. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Release im März dieses Jahres.
6 Kommentare
Remake von Silent Hill 2 war geil. Auch f konnten meine Frau und mich fesseln … gerne mehr davon
Silent Hill 1 oder 3 Remake wäre was.
Remake zum ersten ist ja schon offiziell in der Mache und wird wie schon SH2R bei Bloober Team entwickelt.
Drei dann im Anschluss zu machen wäre ja nur sinnvoll von der Story her.
Schöne Sache👍🏻
Na schauen wir mal was sie uns zeigen werden.
Wäre cool, wenn sie schon etwas zum SH1 Remake zeigen würden. Am ikonischsten wäre das Intro von damals in Remake Optik.
Und weiter geht’s mit der Silent Hill Reihe.