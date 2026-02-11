Showcase 2026: Neue Silent Hill Transmission in dieser Woche

Konami hat eine neue Silent Hill Transmission für den 13. Februar um 01:00 Uhr nachts angekündigt. In der Präsentation will der Entwickler die neuesten Informationen rund um die Reihe vorstellen, allen voran Neuigkeiten zu Silent Hill: Townfall.

Die Präsentation dürfte einen weiteren Blick auf das mysteriöse Projekt von No Code werfen, das seit seiner Ankündigung weitgehend im Dunkeln geblieben ist. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Release im März dieses Jahres.