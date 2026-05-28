Showcase 2026: Neue Special Guests für Halo Fest angekündigt

Halo Fest 2026 erhält ein umfassendes Update: Das Community-Event rund um die Halo-Reihe wächst deutlich und wird künftig in einem größeren Venue stattfinden. Gleichzeitig werden zusätzliche Tickets verfügbar gemacht und neue Special Guests bestätigt.
Im Mittelpunkt der Ankündigung steht die Verlegung innerhalb des Seattle Convention Center. Statt im Summit Building findet das Event nun im deutlich größeren Arch Building statt. Dort wird das komplette Areal genutzt, wodurch die Veranstaltung nahezu doppelt so groß wie zuvor ausfallen soll. Ziel ist es, der starken Nachfrage gerecht zu werden und mehr Fans die Teilnahme zu ermöglichen.
Durch die zusätzliche Fläche sollen auch mehr Aktivitäten und Erlebnisbereiche entstehen. Das Event soll damit nicht nur größer, sondern auch inhaltlich vielfältiger werden.
Parallel dazu wird am 9. Juni um 10 Uhr PT eine neue Ticketwelle gestartet. Interessierte Fans können dann über halofest.com/tickets weitere Karten erwerben.
Ein weiteres Highlight betrifft die Special Guests: Mit Steve Downes und Jen Taylor wurden die Stimmen des Master Chief und von Cortana bestätigt. Beide zählen zu den bekanntesten Figuren der Halo-Reihe und sollen während des Events für Meet-and-Greets, Autogrammstunden und Foto-Sessions zur Verfügung stehen.
Halo Fest 2026 setzt damit klar auf Wachstum und Community-Nähe und positioniert sich als eines der größten Halo-Events bisher.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss einfach mehr kommen von den Top MS IPs, das ist nur noch zum heulen
Schön zu sehen, dass Halo nach wie vor gefragt ist.
Ich hoffe, dass man spätestens zum Halo Fest ein neues Halo-Spiel ankündigen wird.
Da bin ich gespannt was sie zeigen werden, wenn es gleich ne größere Halle wird.
Bei einer Umfrage wo man Halo Remaster spielen wird, bekam die PS 43%, der PC 31% und Xbox 26%.
Ich denke einige Xbox-Spieler benötigen es nicht, wegen MCC
Halo muss jetzt mal weitergehen, außer dem Remake ist da nichts offiziell angekündigt, vielleicht kommt bei der Veranstaltung eine Enthüllung.