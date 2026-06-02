Showcase 2026: Neues Rennspiel von Maverick Games wird um 12:00 Uhr enthüllt

Das neue Studio Maverick Games enthüllt gleich sein erstes Rennspiel im Livestream.

Das Studio Maverick Games steht kurz vor der Enthüllung seines ersten Spiels. Ein laufender Livestream mit Countdown läuft aktuell auf die finale Präsentation um 12:00 Uhr zu.

Bereits im Vorfeld hatte das Studio über Social Media erste Hinweise gestreut, darunter auch Screenshots aus dem kommenden Enthüllungstrailer. Diese machten früh deutlich, dass es sich um ein Rennspiel handelt.

Das ist wenig überraschend, da das Team aus ehemaligen Entwicklern von Playground Games besteht, die zuvor maßgeblich an der Forza-Horizon-Reihe gearbeitet haben.

Mit dem bevorstehenden Reveal dürfte nun erstmals konkret gezeigt werden, welches neue Rennspielkonzept Maverick Games entwickelt hat.

10 days you've waited. For us, it's been over three years. Our debut title will be revealed tomorrow… 🔴 LIVE 🔴 pic.twitter.com/wyOBqCdpWM — Maverick Games (@MaverickGames) June 1, 2026