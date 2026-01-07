Showcase 2026: New Game+ Hype‑Trailer zeigt erste Highlights

Der neue Hype Trailer zum New Game+ Showcase 2026 ist da und bietet kurze Einblicke in die Spiele und Projekte, die dieses Jahr Teil der Show sind. Der Trailer setzt auf schnelle Schnitte, stimmungsvolle Musik und eine Auswahl an Titeln, die die Vielfalt der diesjährigen Präsentation widerspiegeln.
Der New Game+ Showcase versteht sich als creator‑geführtes Games‑Event, das bewusst auf bezahlte Platzierungen verzichtet. Stattdessen werden nur Spiele gezeigt, für die das sechsköpfige Kernteam echte Begeisterung empfindet. Ziel ist es, Spiele nicht in einem Meer aus gesponserten Slots untergehen zu lassen, sondern ihnen eine Bühne zu geben, auf der sie wirklich auffallen können.
Hinter dem Showcase stehen die Creator Luke Stephens, Luality, Jake Lucky, IamRob, Blue Thunder und HUN2R. Produziert wird das Event von Gaming World Media. Gemeinsam wollen sie eine Plattform schaffen, die sowohl Entwicklern als auch Spielern zugutekommt: Entwickler erhalten Sichtbarkeit, während das Publikum kuratierte Empfehlungen bekommt, die auf echter Leidenschaft basieren.
Der Showcase richtet sich an Fans, die neue Titel entdecken wollen – egal ob Indie, AA oder AAA. Durch die klare Ausrichtung auf authentische Empfehlungen soll die Spiele‑Entdeckung wieder persönlicher, ehrlicher und spannender werden.
Das Event startet am 8. Januar um 22:00 Uhr deutscher Zeit.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das bei 0:24 siehr sehr interessant aus, 0:36 und 1:16 ebenfalls.
Sind ein paar interessante Sachen dabei, leider auch ein paar Mobile likes, mit denen kann ich so gar nix anfangen.
Es gibt immer so viele Showcase, von denen man außer hier nie etwas mitbekommt.
Das sind doch meist reine Fanservice oder ?
Klar bekomm man die auch woanders mit, (vor Allem Social Media wzb X, IG, TT usw) vorausgesetzt deine Bubble oder dein Algorithmus ist entsprechend angepasst und du bist überhaupt auf solchen Plattformen.
Die meisten Showcases da draußen sehe ich in erster Linie nicht als „Fanservice“.
Ich kenne aber abseits der großen Publisher (Xbox, Nintendo, PlayStation, Ubisoft, Capcom usw) und „Marketing“-Showcases (Gamescom ONL, Summer Game Fest, TGA,..) aber nicht die Verträge.
Keine Ahnung ob und wie das Geld fließt bei nem IGN Showcase oder bei GameStar Find Your Next Game.
Dieser Showcase scheint daher erstmal was besonderes zu sein und sich auf das wesentliche zu konzentrieren.
Bin nur hier, auf Youtube und Nachrichtenseiten unterwegs, das war es, liegt dann wohl sehr wahrscheinlich an meinem Konsumverhalten.
Jetzt schon einer der interessantesten Showcases des Jahres.
So viele interessante Spiele sind bereits bestätigt (wzb Blood of Dawnwalker und The Expanse) und in dem Trailer sieht man auch mindestens drei Games aus dem Hause Xbox (Avowed, Grounded 2 und Towerborne) die uns hoffentlich tolle neue Inhalte und vllt nen Port bescheren 💚
Da könnte das ein oder andere spannend werden. Ich bin gespannt auf den Output
Oha, das könnte tatsächlich interessant werden. Sehr cool!
Sind auf jeden Fall einige interessante Spiele dabei, bin schon gespannt.