Showcase 2026: New Game+ Hype‑Trailer zeigt erste Highlights

Der neue Hype Trailer zum New Game+ Showcase 2026 ist da und bietet kurze Einblicke in die Spiele und Projekte, die dieses Jahr Teil der Show sind. Der Trailer setzt auf schnelle Schnitte, stimmungsvolle Musik und eine Auswahl an Titeln, die die Vielfalt der diesjährigen Präsentation widerspiegeln.

Der New Game+ Showcase versteht sich als creator‑geführtes Games‑Event, das bewusst auf bezahlte Platzierungen verzichtet. Stattdessen werden nur Spiele gezeigt, für die das sechsköpfige Kernteam echte Begeisterung empfindet. Ziel ist es, Spiele nicht in einem Meer aus gesponserten Slots untergehen zu lassen, sondern ihnen eine Bühne zu geben, auf der sie wirklich auffallen können.

Hinter dem Showcase stehen die Creator Luke Stephens, Luality, Jake Lucky, IamRob, Blue Thunder und HUN2R. Produziert wird das Event von Gaming World Media. Gemeinsam wollen sie eine Plattform schaffen, die sowohl Entwicklern als auch Spielern zugutekommt: Entwickler erhalten Sichtbarkeit, während das Publikum kuratierte Empfehlungen bekommt, die auf echter Leidenschaft basieren.

Der Showcase richtet sich an Fans, die neue Titel entdecken wollen – egal ob Indie, AA oder AAA. Durch die klare Ausrichtung auf authentische Empfehlungen soll die Spiele‑Entdeckung wieder persönlicher, ehrlicher und spannender werden.

Das Event startet am 8. Januar um 22:00 Uhr deutscher Zeit.