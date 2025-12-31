Showcase 2026: New Game+ Showcase entfesselt 45 Spiele im Januar

New Game+ Showcase bringt Indie‑Hits, AAA‑Games und exklusive Gameplay‑Reveals – jeder kann live mit Watch‑Party dabei sein!

Das New Game+ Showcase präsentiert sich als neues Format in der Gaming‑Landschaft und setzt vollständig auf Creator‑Power statt auf klassische Publisher‑Strukturen.

Die Veranstaltung wird von einer Gruppe bekannter Content‑Creator kuratiert, die ihre Auswahl an Spielen ausschließlich nach persönlichem Interesse treffen.

Dadurch entsteht ein Showcase, das auf echte Begeisterung, authentische Gaming‑Leidenschaft und unverfälschte Präsentationen setzt. Für euch als Spieler bedeutet das ein Event, das ohne bezahlte Werbeplätze auskommt und stattdessen auf transparente Einblicke und echte Community‑Nähe baut.

Am 8. Januar werden insgesamt 45 Spiele vorgestellt, darunter sowohl große AAA‑Titel als auch neue Indie‑Games. Ihr könnt euch auf exklusive Gameplay‑Premieren, frische Trailer und Interviews mit Entwicklern freuen, die neue Inhalte und bisher unveröffentlichte Szenen zeigen. Das Showcase richtet sich an alle, die einen direkten Blick auf kommende Spiele werfen wollen, ohne die typischen Marketing‑Filter großer Publisher‑Shows.

Besonders hervorzuheben ist, dass jeder Zuschauer weltweit eine eigene Watch‑Party veranstalten kann. Das Event startet am 8. Januar um 22:00 Uhr deutscher Zeit (MEZ) und lädt euch dazu ein, gemeinsam mit eurer Community, euren Freunden oder euren Zuschauern live mitzuerleben, welche neuen Spiele‑Highlights 2025 und 2026 prägen werden.

Das New Game+ Showcase positioniert sich damit als offenes, zugängliches und community‑orientiertes Gaming‑Event, das sowohl Indie‑Entwicklern als auch großen Studios eine Bühne bietet und euch ein breites Spektrum an neuen Games präsentiert.