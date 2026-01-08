Showcase 2026: New Game+ Showcase präsentiert heute 45 Spiele

13 Autor: , in News / Showcase 2026
Übersicht

Das neue New Game+ Showcase bringt heute zahlreiche Indie‑Hits, AAA‑Games und exklusive Gameplay‑Reveals.

Heute, am 8. Januar 2026, werden insgesamt 45 Spiele beim New Game+ Showcase vorgestellt, darunter sowohl große AAA‑Titel als auch neue Indie‑Games.

Freut euch auf besondere Videos von Spielen, neue Trailer und Gespräche mit Entwicklern, die neue Dinge zeigen. Die Präsentation wendet sich an Interessierte, die einen unmittelbaren Einblick in zukünftige Spiele erhalten möchten, welcher nicht durch die üblichen Marketinginstrumente großer Publisher-Veranstaltungen verfälscht ist.

Um 22:00 Uhr deutscher Zeit (MEZ) startet das Event am 8. Januar. Es lädt euch ein, gemeinsam mit euren Freunden, euren Zuschauern oder euren Communitys alles in einer Watch-Party live mitzuerleben.

Das New Game+ Showcase startet um 22:00 Uhr:

Quelle
  Rotten | 08.01.2026 - 23:48 Uhr

    Jetze einschalten lohnt sich wohl nit 😅✌🏻 bin gespannt was präsentiert wurde, werd ik hier vielleicht nachlesen können 🤭

