Showcase 2026: New Game+ Showcase zeigt heute Abend 45 Spiele

Das neue New Game+ Showcase startet heute um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

New Game Plus Showcase rückt heute Abend in den Mittelpunkt, denn am 8. Januar 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit werden insgesamt 45 Spiele präsentiert, darunter große AAA‑Produktionen und frische Indie‑Projekte.

Die Show verspricht eine breite Mischung aus neuen Marken, Fortsetzungen und kreativen Überraschungen, die das kommende Spielejahr prägen sollen. Die Vielfalt der angekündigten Titel deutet auf ein Event hin, das sowohl Blockbuster‑Fans als auch Liebhaber kleinerer Studios ansprechen wird.

Die Präsentation gilt als einer der ersten großen Programmpunkte des Jahres und setzt den Ton für die kommenden Monate.

