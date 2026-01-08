Showcase 2026: New Game+ Showcase zeigt heute Abend 45 Spiele

New Game Plus Showcase rückt heute Abend in den Mittelpunkt, denn am 8. Januar 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit werden insgesamt 45 Spiele präsentiert, darunter große AAA‑Produktionen und frische Indie‑Projekte.
Die Show verspricht eine breite Mischung aus neuen Marken, Fortsetzungen und kreativen Überraschungen, die das kommende Spielejahr prägen sollen. Die Vielfalt der angekündigten Titel deutet auf ein Event hin, das sowohl Blockbuster‑Fans als auch Liebhaber kleinerer Studios ansprechen wird.
Die Präsentation gilt als einer der ersten großen Programmpunkte des Jahres und setzt den Ton für die kommenden Monate.
Das New Game+ Showcase startet heute um 22:00 Uhr!
9 Kommentare
Hoffentlich ohne peinliche „Story“ und Laien-Darsteller.
Auf 10-minütiges Entwickler-Gelaber kann ich auch verzichten.
Sehr viele Spiele und der Trailer sah auch vielversprechend aus.
Werd mir morgen lieber die Zusammenfassung anschauen
Bei mir wirds auch eher die Zusammenfassung.
Vielleicht schaue ich mal kurz rein, zum Glück gibt es hier im Anschluss Zusammenfassungen.
Werde ich mir heute Abend gerne anschauen.
Hab auch schon entdeckt, dass von Microsoft Gaming die Spiele Avowed, Grounded 2 und Towerborne dabei sind.
Bin gespannt was für Updates auf uns zukommen.
Vor Allem bei Grounded 2 warte ich sehnsüchtig auf das Winter-Update (hab schon ne Wespe im Trailer gesehen 🤭).
Leider erst so spät 🙁
Dann wird’s wohl bei mir die Zusammenfassung 😅
Das werde ich mir ansehen, danke für den Hinweis.