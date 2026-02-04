Showcase 2026: Nintendo bestätigt neue Partner Direct

Nintendo lädt kurzfristig zu einer neuen Partner Direct Showcase ein. Die Präsentation findet am Donnerstag, den 05. Februar 2026, um 15 Uhr statt und soll rund 30 Minuten dauern.
Im Fokus stehen erneut Spiele von Partnerstudios, also Third‑Party‑Titel, die das Line‑up der Nintendo‑Plattformen im Laufe des Jahres erweitern.
Die Partner Direct‑Formate sind traditionell dafür bekannt, eine Mischung aus Neuankündigungen, Updates zu bereits bestätigten Projekten und gelegentlichen Überraschungen zu liefern. Da Nintendo selbst in diesen Ausgaben meist im Hintergrund bleibt, richtet sich der Blick auf externe Entwickler, die ihre kommenden Spiele für die Switch‑Familie vorstellen.
Welche Titel diesmal gezeigt werden, bleibt wie üblich offen. Die zeitliche Platzierung am Nachmittag und die Länge der Präsentation deuten jedoch darauf hin, dass Nintendo mehrere substanzielle Updates vorbereitet hat. Fans dürfen sich auf neue Trailer, Release‑Termine und möglicherweise auch auf die eine oder andere unerwartete Enthüllung einstellen.
Die Showcase wird wie gewohnt über die offiziellen Nintendo‑Kanäle übertragen.
Hoffentlich Infos zu Final Fantasy VII Rebirth. 🙂
Wurde ja schon für Switch 2 bestätigt, hoffentlich dieses Jahr.
Dazu soll Teil 3 auf allen Plattformen gleichzeitig erscheinen.
Habe ich schon gelesen. 🙂 Hab dazu auch ein News Vorschlag an XboxDynasty gesendet. 😃
Habe ich garnicht mitbekommen.
Bin mal gespannt was da wohl gezeigt wird. 👍🏻 Habe zwar keine Switch 2 aber bin trotzdem gespannt. Vielleicht ergibt sich ja mal was.
Morgen nur Ports und Thirdparty Spiele die dieses Jahr erscheinen, nix neues, außer das exclusive Duskbloods eventuell.
OK danke dir für die Info 👍🏻
Mal sehen was alles für die Switch kommen wird, vielleicht ein CoD oder anderes Xbox Spiel.
Da bin ich auch mal gespannt, gibt eigentlich viel zum porten.
Sollen mal endlich paar Knaller vorstellen
Thirdparty Games
Da kommt nichts von Nintendo morgen
Bin gespannt, schau ich morgen live wenn ich es schaffe, meine Tips für morgen:
– Duskbloods (Fromsoftware)
– Final Fantasy Rebirth
– Pragmata
– Resident Evil Requiem
– Monster Hunter Storys 3
– Call of Duty
– Red Dead Redemption 2
– High On Life 2
– Resident 2/3/4 Remake
vielleicht aber eher nicht:
– Avowed
– Forza Horizon 5
– GTA 5
– Diablo 4
– Alen Wake 2
– Monster Hunter Wilds
Baldurs Gate 3 und Borderlands 4 kommen ja erst mal nicht mehr auf die Switch 2
Hoffendlich ein Grafik Update für The Witcher 3. Die Switch 2 sollte schon technisch spürbar mehr als der Vorgänger auf dem Kasten haben.
Das ist leider ein Problem verwirrend, bei jedem alten Titel muss man schauen, ob es eine Switch 2 Version gibt, unterschiede sind wirklich groß.
Switch/Switch 2:
CPU:
4 Kerne (1.02 GHz)
8 Kerne (1.7 GHz)
GPU:
256 Shader (0,24 Tflop Handheld, 0,39 Tflop Docked)
1536 Shader (1,71 Tflop Handheld, 3,07 Tflop Docked)
RAM:
4GB (LPDDR4)
12GB (LPDDR5X)
Xenogears Remake wäre klasse.
Und die Xenosaga Teile . Bitte , danke ☺️
Irgendwie schafft Nintendo mich überhaupt nicht zu begeistern.
Muss ich mir dann wohl nach der Arbeit angucken. Bin mal gespannt was gezeigt wird. Bis jetzt bin ich mit meiner Switch 2 sehr happy 😁