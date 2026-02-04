Showcase 2026: Nintendo bestätigt neue Partner Direct

Nintendo kündigt Partner Direct Showcase an – 30 Minuten neue Spiele am Donnerstag.

Nintendo lädt kurzfristig zu einer neuen Partner Direct Showcase ein. Die Präsentation findet am Donnerstag, den 05. Februar 2026, um 15 Uhr statt und soll rund 30 Minuten dauern.

Im Fokus stehen erneut Spiele von Partnerstudios, also Third‑Party‑Titel, die das Line‑up der Nintendo‑Plattformen im Laufe des Jahres erweitern.

Die Partner Direct‑Formate sind traditionell dafür bekannt, eine Mischung aus Neuankündigungen, Updates zu bereits bestätigten Projekten und gelegentlichen Überraschungen zu liefern. Da Nintendo selbst in diesen Ausgaben meist im Hintergrund bleibt, richtet sich der Blick auf externe Entwickler, die ihre kommenden Spiele für die Switch‑Familie vorstellen.

Welche Titel diesmal gezeigt werden, bleibt wie üblich offen. Die zeitliche Platzierung am Nachmittag und die Länge der Präsentation deuten jedoch darauf hin, dass Nintendo mehrere substanzielle Updates vorbereitet hat. Fans dürfen sich auf neue Trailer, Release‑Termine und möglicherweise auch auf die eine oder andere unerwartete Enthüllung einstellen.

Die Showcase wird wie gewohnt über die offiziellen Nintendo‑Kanäle übertragen.

  2. Ralle89 78760 XP Tastenakrobat Level 4 | 04.02.2026 - 20:08 Uhr

    Bin mal gespannt was da wohl gezeigt wird. 👍🏻 Habe zwar keine Switch 2 aber bin trotzdem gespannt. Vielleicht ergibt sich ja mal was.

    0
  3. Katanameister 316560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.02.2026 - 20:24 Uhr

    Mal sehen was alles für die Switch kommen wird, vielleicht ein CoD oder anderes Xbox Spiel.

    0
  5. Nibelungen86 320585 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.02.2026 - 21:25 Uhr

    Bin gespannt, schau ich morgen live wenn ich es schaffe, meine Tips für morgen:
    – Duskbloods (Fromsoftware)
    – Final Fantasy Rebirth
    – Pragmata
    – Resident Evil Requiem
    – Monster Hunter Storys 3
    – Call of Duty
    – Red Dead Redemption 2
    – High On Life 2
    – Resident 2/3/4 Remake
    vielleicht aber eher nicht:
    – Avowed
    – Forza Horizon 5
    – GTA 5
    – Diablo 4
    – Alen Wake 2
    – Monster Hunter Wilds

    Baldurs Gate 3 und Borderlands 4 kommen ja erst mal nicht mehr auf die Switch 2

    0
    • hubertusVanzock 3425 XP Beginner Level 2 | 04.02.2026 - 21:51 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Hoffendlich ein Grafik Update für The Witcher 3. Die Switch 2 sollte schon technisch spürbar mehr als der Vorgänger auf dem Kasten haben.

      0
      • Nibelungen86 320585 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.02.2026 - 22:19 Uhr
        Antwort auf hubertusVanzock

        Das ist leider ein Problem verwirrend, bei jedem alten Titel muss man schauen, ob es eine Switch 2 Version gibt, unterschiede sind wirklich groß.

        Switch/Switch 2:

        CPU:
        4 Kerne (1.02 GHz)
        8 Kerne (1.7 GHz)

        GPU:
        256 Shader (0,24 Tflop Handheld, 0,39 Tflop Docked)
        1536 Shader (1,71 Tflop Handheld, 3,07 Tflop Docked)

        RAM:
        4GB (LPDDR4)
        12GB (LPDDR5X)

        0
  6. Devilsgift 128335 XP Man-at-Arms Onyx | 04.02.2026 - 21:33 Uhr

    Xenogears Remake wäre klasse.
    Und die Xenosaga Teile . Bitte , danke ☺️

    0
  8. Thanasi 8300 XP Beginner Level 4 | 04.02.2026 - 22:48 Uhr

    Muss ich mir dann wohl nach der Arbeit angucken. Bin mal gespannt was gezeigt wird. Bis jetzt bin ich mit meiner Switch 2 sehr happy 😁

    0

