Showcase 2026: Nintendo bestätigt neue Partner Direct

Nintendo lädt kurzfristig zu einer neuen Partner Direct Showcase ein. Die Präsentation findet am Donnerstag, den 05. Februar 2026, um 15 Uhr statt und soll rund 30 Minuten dauern.

Im Fokus stehen erneut Spiele von Partnerstudios, also Third‑Party‑Titel, die das Line‑up der Nintendo‑Plattformen im Laufe des Jahres erweitern.

Die Partner Direct‑Formate sind traditionell dafür bekannt, eine Mischung aus Neuankündigungen, Updates zu bereits bestätigten Projekten und gelegentlichen Überraschungen zu liefern. Da Nintendo selbst in diesen Ausgaben meist im Hintergrund bleibt, richtet sich der Blick auf externe Entwickler, die ihre kommenden Spiele für die Switch‑Familie vorstellen.

Welche Titel diesmal gezeigt werden, bleibt wie üblich offen. Die zeitliche Platzierung am Nachmittag und die Länge der Präsentation deuten jedoch darauf hin, dass Nintendo mehrere substanzielle Updates vorbereitet hat. Fans dürfen sich auf neue Trailer, Release‑Termine und möglicherweise auch auf die eine oder andere unerwartete Enthüllung einstellen.

Die Showcase wird wie gewohnt über die offiziellen Nintendo‑Kanäle übertragen.