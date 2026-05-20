Showcase 2026: Nintendo Direct für Juni geplant – Gerücht

Der Juni rückt immer näher und damit auch die Zeit der Gaming-Showcases. Während der Insider Gaming Showcase noch im Mai stattfindet, warten bereits Anfang Juni mit dem Summer Game Fest (5. – 9. Juni) und dem am 7. Juni stattfindenden Xbox Games Showcase mit anschließender Gears of War: E-Day Direct zwei Pflichttermine für Gaming-Fans.

Neuen Gerüchten zufolge könnte obendrein eine Nintendo Direct für Juni geplant sein. So behauptet Jeff Grubb von Giant Bomb in einem kürzlich abgehaltenen Twitch-Stream von einem Termin Mitte des Monats gehört zu haben.

Grubb geht davon aus, dass Nintendo mit seiner Show bis nach dem Summer Game Fest warten wolle. Dazu, ob es sich um eine Partner-Präsentation oder um eine Veranstaltung mit Fokus auf Nintendos Eigenproduktionen handeln wird, liegen dem Gaming-Journalist keine Informationen vor.

Schon im März hatte der für gewöhnlich gut informierte NateTheHate ebenfalls eine Nintendo-Show für Juni prophezeit. Der Insider plant im Laufe der Woche ein neues Update zur Sachlage zu veröffentlichen.