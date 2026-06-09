Showcase 2026: Nintendo Direct Präsentation beginnt um 16:00 Uhr

Nintendo zeigt heute neue Spiele für Switch 2 und Switch in einer 50-minütigen Direct.

Eine neue Nintendo Direct steht unmittelbar bevor und soll zahlreiche Einblicke in kommende Spiele für die Nintendo-Plattformen liefern.

Die Präsentation startet am um 16:00 Uhr und wird laut Nintendo eine Laufzeit von rund 50 Minuten haben.

Im Mittelpunkt der Übertragung stehen vor allem Spiele, die noch im Laufe dieses Jahres für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen sollen. Konkrete Titel wurden im Vorfeld nicht genannt.

Damit dürfte die Direct einen umfassenden Ausblick auf das restliche Spielejahr bieten und neue Informationen zu bereits angekündigten Projekten sowie mögliche Neuankündigungen bereithalten.

Wie gewohnt wird die Präsentation weltweit per Livestream übertragen und kann über die offiziellen Nintendo-Kanäle oder hier via YouTube verfolgt werden.