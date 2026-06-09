Showcase 2026: Nintendo Direct Präsentation beginnt um 16:00 Uhr

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Nintendo zeigt heute neue Spiele für Switch 2 und Switch in einer 50-minütigen Direct.

Eine neue Nintendo Direct steht unmittelbar bevor und soll zahlreiche Einblicke in kommende Spiele für die Nintendo-Plattformen liefern.

Die Präsentation startet am um 16:00 Uhr und wird laut Nintendo eine Laufzeit von rund 50 Minuten haben.

Im Mittelpunkt der Übertragung stehen vor allem Spiele, die noch im Laufe dieses Jahres für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen sollen. Konkrete Titel wurden im Vorfeld nicht genannt.

Damit dürfte die Direct einen umfassenden Ausblick auf das restliche Spielejahr bieten und neue Informationen zu bereits angekündigten Projekten sowie mögliche Neuankündigungen bereithalten.

Wie gewohnt wird die Präsentation weltweit per Livestream übertragen und kann über die offiziellen Nintendo-Kanäle oder hier via YouTube verfolgt werden.

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77 Kommentare Added

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    • xXCickXx 136155 XP Elite-at-Arms Silber | 09.06.2026 - 20:47 Uhr
      Antwort auf Schwammlgott

      Egal, das kann nur genial werden, es soll ja 2026 noch kommen.
      Und ich hab mir glücklicherweise am WE eine Switch 2 gekauft, Stellar Blade wurde auch angekündigt, ein sehr guter Zeitpunkt 😂

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  2. karambaa 23750 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.06.2026 - 20:09 Uhr

    Switch Sports Resort ist so unnötig. Es gibt bereits Switch Sports, das hätte man einfach erweitern können und ein S2 Upgrade anbieten können. Man kassiert für nahezu die gleichen Inhalte aber lieber nochmal Vollpreis.

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  3. Bratenbengel 31615 XP Bobby Car Bewunderer | 09.06.2026 - 22:08 Uhr

    Ocarina of Time noch dieses Jahr.
    Endlich der Grund für eine Switch 2.
    Game of the Year. 😀

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  5. mAsTeR OuTi 115180 XP Scorpio King Rang 3 | 10.06.2026 - 12:36 Uhr

    Das Beste Spiel allerzeiten bekommt ein Remake… ich freu mich und habe Angst zur selben Zeit. Für mich auf jeden Fall noch geiler als GTA 6. Danke Nintendo 🙂

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