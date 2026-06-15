Showcase 2026: Nintendo Direct übertrifft Summer Game Fest und Xbox Showcase bei Live-Zuschauerzahlen

Eine neue Analyse ordnet die Reichweite der großen Gaming-Showcases des Summer Game Fest ein.

Die diesjährige Nintendo Direct hat laut einer Analysefirma die höchste Live-Reichweite innerhalb der Summer-Game-Fest-Showcases erzielt. Das französische Unternehmen LevelUp, das sich auf Marketing-Analysen im Gaming-Bereich spezialisiert, hat dafür Zuschauer- und Engagement-Daten verschiedener Präsentationen ausgewertet.

Demnach erreichte die Nintendo Direct einen Spitzenwert von rund 3,8 Millionen gleichzeitigen Zuschauern und lag damit knapp vor der Hauptshow des Summer Game Fest, die auf etwa 3,7 Millionen Zuschauer kam. Dahinter folgen das PlayStation State of Play mit rund 2,9 Millionen sowie der Xbox Games Showcase mit etwa 2,2 Millionen Zuschauern. Der anschließende Gears of War: E-Day-Showcase kam laut den Daten noch auf rund 808.000 Zuschauer im Peak.

Neben den reinen Live-Zahlen wurden auch Social-Media- und Videoplattformen berücksichtigt. Dabei soll ein Trailer zum angeblichen The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake mit rund 115 Millionen Aufrufen den höchsten Wert aller gezeigten Inhalte erzielt haben. Auf den weiteren Plätzen folgen God of War: Laufey mit 90,5 Millionen sowie Resident Evil Veronica mit 70,9 Millionen Views.

Interessant ist dabei die zeitliche Einordnung: Während die konkurrierenden Trailer teilweise früher veröffentlicht wurden, erschien der Zelda-Trailer erst am 9. Juni, konnte jedoch dennoch die höchsten Gesamtzahlen erreichen.

Beim Engagement, also der Interaktion in sozialen Medien, liegt laut LevelUp jedoch ein anderes Projekt vorne. God of War: Laufey generierte mit rund 5,5 Millionen Interaktionen die höchste Beteiligung über Presse- und Retail-Kanäle hinweg und übertraf damit deutlich andere Titel wie Marvel’s Wolverine.

In einer Gesamtwertung, die Trailer-Performance, Medienberichterstattung und Community-Engagement kombiniert, ergibt sich laut der Analysefirma dennoch ein differenziertes Bild: God of War: Laufey führt die Gesamtwertung an, gefolgt vom The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake und Resident Evil Veronica.

🥺 @summergamefest 2026 is officially over. What a week! 15+ showcases. Dozens of world premieres. Millions of viewers tuned in from every corner of the world, and we tracked everything! A huge shoutout to @geoffkeighley and the entire SGF team for putting on this annual… pic.twitter.com/jwVm0Z6pqJ — LevelUp (@wearelua) June 12, 2026