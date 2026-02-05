Showcase 2026: Nintendo Partner Direct startet um 15:00 Uhr

Nintendo steht kurz vor dem Start seiner nächsten Partner Direct Showcase. In 30 Minuten, also um 15 Uhr, beginnt die rund 30‑minütige Präsentation, die sich vollständig auf Spiele von Partnerstudios konzentriert.
Das Format gilt als Bühne für Third‑Party‑Neuheiten, frische Trailer und Release‑Updates, während Nintendo selbst traditionell im Hintergrund bleibt.
Die zeitliche Platzierung am Nachmittag und die kompakte Länge deuten darauf hin, dass mehrere substanzielle Ankündigungen vorbereitet wurden. Fans können mit neuen Einblicken in bereits bekannte Projekte rechnen, aber auch mit Überraschungen, die das Switch‑Line‑up der kommenden Monate prägen könnten.
Die Showcase wird wie gewohnt über die offiziellen Nintendo‑Kanäle übertragen und markiert den ersten großen Partner‑Auftritt des Jahres.
Danke für die Erinnerung. 👍🏻
Werde ich mir mal ausnahmsweise anschauen. 🙂
Ich rechne mal mit nix spannendem.
Freu mich drauf, liebe die Nintendo Directs.
Hoffe es wird auch einiges für die Switch gezeigt.
Orbital, Turok: Origins, Kyoto Xanadu, Another Eden sahen cool aus.
FFVII Rebirth Release Termin
Digimon Story TS Release für Switch/2
GB Relink Endless Ragnarök für Switch 2
Scott Pilgrim EX
Shadow Tactics
Tales of Arise
RE9 (sah nicht gut aus)
RE7/8 Port. Frag mich da ja, ob die Besitzer der Switch Cloud Version ein Boni bekommen oder gar gratis.
Fallout 4, Indiana und Oblivion für Switch 2
Pragmata Demo ab heute
Neuer MHS3 Trailer + Demo ab heute
Haben mehr gezeigt als gedacht , nicht schlecht.
Da war noch deutlich mehr, das war nur das was mich so interessierte
Könnte auch für Xbox Spieler interessant sein. Bei der Nintendo Partner Direct hat Nintendo ja auch Coffee Talk Tokyo angekündigt. Man darf gespannt sein🙂
Ich bin live am Start
Mal sehen, was so kommen wird.
Das Pragmata auf der Switch 2 erscheint finde ich immer noch faszinierend.
Capcom hat schon bei der Switch bewiesen, dass sie hübsche Spiele auf die Switch bringen können. Siehe MH Rise zum Beispiel.
Aber es gibt auch Ausnahmen.. alter sah RE9 auf Switch 2 hässlich aus während der Präsentation .
Oh ja, Resident Evil 9 schaut im Gegensatz zum bisher gesehenen echt nicht gut aus, wobei ich doch überrascht bin das es überhaupt so auf der Switch 2 läuft. Ist ein sehr aktueller grafisch anspruchsvoller Titel.
War doch sehr spannend für mich. FF VII Rebirth & The Adventures of Elliot: The Millennium im Juni. Pragmata & Monster Hunter Stories 3 Demos. Hoffentlich dann auch alles gleichzeitig für Xbox. ♥️
Pragmata Demo ab heute verfügbar und Final Fantasy VII Rebirth kommt am 03. Juni auch für Xbox. Ist bestätigt. 😍
War ok, nichts besonderes, von CoD nichts zu sehen.