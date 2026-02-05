Showcase 2026: Nintendo Partner Direct startet um 15:00 Uhr

Nintendo steht kurz vor dem Start seiner nächsten Partner Direct Showcase. In 30 Minuten, also um 15 Uhr, beginnt die rund 30‑minütige Präsentation, die sich vollständig auf Spiele von Partnerstudios konzentriert.

Das Format gilt als Bühne für Third‑Party‑Neuheiten, frische Trailer und Release‑Updates, während Nintendo selbst traditionell im Hintergrund bleibt.

Die zeitliche Platzierung am Nachmittag und die kompakte Länge deuten darauf hin, dass mehrere substanzielle Ankündigungen vorbereitet wurden. Fans können mit neuen Einblicken in bereits bekannte Projekte rechnen, aber auch mit Überraschungen, die das Switch‑Line‑up der kommenden Monate prägen könnten.

Die Showcase wird wie gewohnt über die offiziellen Nintendo‑Kanäle übertragen und markiert den ersten großen Partner‑Auftritt des Jahres.