Showcase 2026: Nintendo Partner Direct startet um 15:00 Uhr

15 Autor: , in News / Showcase 2026
Übersicht

Nintendo Partner Direct startet in 30 Minuten – 30‑minütige Showcase steht bereit!

Nintendo steht kurz vor dem Start seiner nächsten Partner Direct Showcase. In 30 Minuten, also um 15 Uhr, beginnt die rund 30‑minütige Präsentation, die sich vollständig auf Spiele von Partnerstudios konzentriert.

Das Format gilt als Bühne für Third‑Party‑Neuheiten, frische Trailer und Release‑Updates, während Nintendo selbst traditionell im Hintergrund bleibt.

Die zeitliche Platzierung am Nachmittag und die kompakte Länge deuten darauf hin, dass mehrere substanzielle Ankündigungen vorbereitet wurden. Fans können mit neuen Einblicken in bereits bekannte Projekte rechnen, aber auch mit Überraschungen, die das Switch‑Line‑up der kommenden Monate prägen könnten.

Die Showcase wird wie gewohnt über die offiziellen Nintendo‑Kanäle übertragen und markiert den ersten großen Partner‑Auftritt des Jahres.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2026

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 32635 XP Bobby Car Schüler | 05.02.2026 - 14:31 Uhr

    Danke für die Erinnerung. 👍🏻
    Werde ich mir mal ausnahmsweise anschauen. 🙂

    0
  3. Homunculus 294000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.02.2026 - 14:43 Uhr

    Freu mich drauf, liebe die Nintendo Directs.
    Hoffe es wird auch einiges für die Switch gezeigt.

    0
    • Homunculus 294000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.02.2026 - 15:28 Uhr
      Antwort auf Homunculus

      Orbital, Turok: Origins, Kyoto Xanadu, Another Eden sahen cool aus.

      FFVII Rebirth Release Termin
      Digimon Story TS Release für Switch/2
      GB Relink Endless Ragnarök für Switch 2
      Scott Pilgrim EX
      Shadow Tactics
      Tales of Arise
      RE9 (sah nicht gut aus)
      RE7/8 Port. Frag mich da ja, ob die Besitzer der Switch Cloud Version ein Boni bekommen oder gar gratis.

      Fallout 4, Indiana und Oblivion für Switch 2

      Pragmata Demo ab heute

      Neuer MHS3 Trailer + Demo ab heute

      0
  4. Robilein 1212410 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.02.2026 - 14:50 Uhr

    Könnte auch für Xbox Spieler interessant sein. Bei der Nintendo Partner Direct hat Nintendo ja auch Coffee Talk Tokyo angekündigt. Man darf gespannt sein🙂

    0
  7. Robilein 1212410 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.02.2026 - 15:17 Uhr

    Das Pragmata auf der Switch 2 erscheint finde ich immer noch faszinierend.

    0
    • Homunculus 294000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.02.2026 - 15:29 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Capcom hat schon bei der Switch bewiesen, dass sie hübsche Spiele auf die Switch bringen können. Siehe MH Rise zum Beispiel.

      Aber es gibt auch Ausnahmen.. alter sah RE9 auf Switch 2 hässlich aus während der Präsentation .

      0
      • Robilein 1212410 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.02.2026 - 15:47 Uhr
        Antwort auf Homunculus

        Oh ja, Resident Evil 9 schaut im Gegensatz zum bisher gesehenen echt nicht gut aus, wobei ich doch überrascht bin das es überhaupt so auf der Switch 2 läuft. Ist ein sehr aktueller grafisch anspruchsvoller Titel.

        0
  8. Vayne1986 32635 XP Bobby Car Schüler | 05.02.2026 - 15:32 Uhr

    War doch sehr spannend für mich. FF VII Rebirth & The Adventures of Elliot: The Millennium im Juni. Pragmata & Monster Hunter Stories 3 Demos. Hoffentlich dann auch alles gleichzeitig für Xbox. ♥️

    0
    • Vayne1986 32635 XP Bobby Car Schüler | 05.02.2026 - 16:03 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Pragmata Demo ab heute verfügbar und Final Fantasy VII Rebirth kommt am 03. Juni auch für Xbox. Ist bestätigt. 😍

      0

Hinterlasse eine Antwort