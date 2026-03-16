Showcase 2026: Offizielles Line-up des Mundo Gamer vorgestellt

Nach der Premiere der ersten Ausgabe im Jahr 2025 kehrt der Showcase zurück und erweitert seine Mission, unabhängige Spiele einem globalen Publikum zu präsentieren und Entwickler, Presse, Content Creator und Gaming-Communities miteinander zu verbinden.

Das diesjährige Line-up zeigt eine große kreative Vielfalt mit Spielen aus den Genres Adventure, RPG, Puzzle, Strategie, Simulation, Action, Platformer, Sport, Horror, narrative Erlebnisse und experimentelle Projekte, was die kreative Stärke der heutigen Indie-Szene widerspiegelt.

Die Ausgabe bringt Studios aus verschiedenen Regionen der Welt zusammen, darunter Lateinamerika, Europa, Nordamerika und weitere Teile der globalen Indie-Entwicklerszene, und zeigt, wie unabhängige Spieleentwicklung weiterhin Grenzen überschreitet und internationale Communities durch neue interaktive Erfahrungen verbindet.

Laut Guilherme Cortez, Gründer und CEO der Mundo Gamer Network: „Die zweite Ausgabe des Mundo Gamer Showcase zu veranstalten ist für uns etwas ganz Besonderes. Ein globales Event wie dieses zu organisieren, ohne eine große Publisher-Struktur oder Plattform zu sein, ist eine enorme Herausforderung. Wir sind den Studios sehr dankbar, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, ihre Spiele zu präsentieren, sowie den Media-Partnern, die helfen, diese Initiative zu verbreiten, und den Content Creators, die Streams, Videos und Inhalte über die teilnehmenden Projekte produzieren.“

Mundo Gamer Showcase 2026 – Offizielles Line-up

Mowlo Games — Hollow Mire

Odania GmbH — Galactic Economy

Heroes 4 Heroes Studio — Dino Pet Walker

MeepMeep Games — Galactic Vault

Kipwak Studio — Wizdom Academy

House 16 Software — ORMOD: Directive

Soft Crunch Games — Foxy Dumplings

Andromeda — Andromis

MAGIC POCKETS — CLEAN UP EARTH

Leonardo Productions — Hell Architect: Survivors

Leonardo Productions — Champions Stable

Eldelic Games — Inky Blinky Bob

tobspr Games — shapez 2

EVLL GAMES — Cup Or Die

BLUE RAMEN — MAFATE

Hakuro — KAZ

Deep Matrix — Dixotomia

Cosmic Stag Games — Cat Me If You Can

Datadyne LLC — Forge of the Fae

Pow Pixel Games — Abathor

Digital Dreams Entertainment — Mutant Football League 2

Madbricks — Mexican Ninja

Animation Arts — Gabby’s Odyssey

Mito Games — Tupi: The Legend of Arariboia

Decemberborn Interactive — Cathedral: Crow’s Curse

ByteRockers’ Games — DeeSicks

Pixel Perfex — Earth Atlantis 2

Aya Games — Ayasa: Shadows of Silence

Argyro Brotsi — Seina: a Tale Of Spirits

Horrified Triangles — Haunted Bloodlines

Black Smoke Studios — Trackastrophe!

Behold Studios — Deep Dish Dungeon

Codeaclysm Games — Squarena

Silk Softworks — ShantyTown

Wild Sheep Studio — Adorable Adventures

Monkey Suits — Relatos de Vera Cruz

Actrio Studio — Detective of the Dead

Baby Robot Games — Ereban: Shadow Legacy

Die Show startet am 20.03.2026 um 18:00 Uhr hier: