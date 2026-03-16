Showcase 2026: Offizielles Line-up des Mundo Gamer vorgestellt

Nach der Premiere der ersten Ausgabe im Jahr 2025 kehrt der Showcase zurück und erweitert seine Mission, unabhängige Spiele einem globalen Publikum zu präsentieren und Entwickler, Presse, Content Creator und Gaming-Communities miteinander zu verbinden.
Das diesjährige Line-up zeigt eine große kreative Vielfalt mit Spielen aus den Genres Adventure, RPG, Puzzle, Strategie, Simulation, Action, Platformer, Sport, Horror, narrative Erlebnisse und experimentelle Projekte, was die kreative Stärke der heutigen Indie-Szene widerspiegelt.
Die Ausgabe bringt Studios aus verschiedenen Regionen der Welt zusammen, darunter Lateinamerika, Europa, Nordamerika und weitere Teile der globalen Indie-Entwicklerszene, und zeigt, wie unabhängige Spieleentwicklung weiterhin Grenzen überschreitet und internationale Communities durch neue interaktive Erfahrungen verbindet.
Laut Guilherme Cortez, Gründer und CEO der Mundo Gamer Network: „Die zweite Ausgabe des Mundo Gamer Showcase zu veranstalten ist für uns etwas ganz Besonderes. Ein globales Event wie dieses zu organisieren, ohne eine große Publisher-Struktur oder Plattform zu sein, ist eine enorme Herausforderung. Wir sind den Studios sehr dankbar, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, ihre Spiele zu präsentieren, sowie den Media-Partnern, die helfen, diese Initiative zu verbreiten, und den Content Creators, die Streams, Videos und Inhalte über die teilnehmenden Projekte produzieren.“
Mundo Gamer Showcase 2026 – Offizielles Line-up
- Mowlo Games — Hollow Mire
- Odania GmbH — Galactic Economy
- Heroes 4 Heroes Studio — Dino Pet Walker
- MeepMeep Games — Galactic Vault
- Kipwak Studio — Wizdom Academy
- House 16 Software — ORMOD: Directive
- Soft Crunch Games — Foxy Dumplings
- Andromeda — Andromis
- MAGIC POCKETS — CLEAN UP EARTH
- Leonardo Productions — Hell Architect: Survivors
- Leonardo Productions — Champions Stable
- Eldelic Games — Inky Blinky Bob
- tobspr Games — shapez 2
- EVLL GAMES — Cup Or Die
- BLUE RAMEN — MAFATE
- Hakuro — KAZ
- Deep Matrix — Dixotomia
- Cosmic Stag Games — Cat Me If You Can
- Datadyne LLC — Forge of the Fae
- Pow Pixel Games — Abathor
- Digital Dreams Entertainment — Mutant Football League 2
- Madbricks — Mexican Ninja
- Animation Arts — Gabby’s Odyssey
- Mito Games — Tupi: The Legend of Arariboia
- Decemberborn Interactive — Cathedral: Crow’s Curse
- ByteRockers’ Games — DeeSicks
- Pixel Perfex — Earth Atlantis 2
- Aya Games — Ayasa: Shadows of Silence
- Argyro Brotsi — Seina: a Tale Of Spirits
- Horrified Triangles — Haunted Bloodlines
- Black Smoke Studios — Trackastrophe!
- Behold Studios — Deep Dish Dungeon
- Codeaclysm Games — Squarena
- Silk Softworks — ShantyTown
- Wild Sheep Studio — Adorable Adventures
- Monkey Suits — Relatos de Vera Cruz
- Actrio Studio — Detective of the Dead
- Baby Robot Games — Ereban: Shadow Legacy
Die Show startet am 20.03.2026 um 18:00 Uhr hier:
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Außer „Catch me if you can“ kenne ich nichts davon
Außer Clean Up Earth, was vor kurzem in einem Artikel hier behandelt wurde, sagen mir die Spiele auf den ersten Blick nichts, vielleicht schaue ich am Freitag mal rein.