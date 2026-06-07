Showcase 2026: PC Gaming Show startet um 21:00 Uhr

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PC Gaming Show 2026: Zahlreiche Premieren und Weltpremieren gibt es ab 21:00 Uhr.

Mit der PC Gaming Show 2026 steht das nächste große Gaming-Event des Sommers bevor. Die Veranstalter haben neue Spielankündigungen, exklusive Trailer und Entwickler-Interviews aus der ganzen Welt angekündigt.

Durch die Show führen Sean Plott, Mica Burton, Frankie Ward und Elz. Die Präsentation markiert gleichzeitig den Auftakt der diesjährigen Showcase-Saison von PC Gamer, die in den kommenden Wochen zahlreiche Enthüllungen, Gameplay-Demonstrationen und neue Einblicke in kommende Spiele liefern soll.

Neben Weltpremieren und frischem Material zu bereits angekündigten Titeln dürfen Zuschauer laut Veranstalter mit einer Vielzahl neuer Informationen zu kommenden Projekten rechnen, die die Gaming-Schlagzeilen der nächsten Monate prägen könnten.

Zusätzlich wird während der Show ein individuell gestalteter PC im Stil der 1990er-Jahre verlost.

Die Übertragung erfolgt um 21:00 Uhr.

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5 Kommentare Added

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  3. DrFreaK666 286190 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.06.2026 - 20:39 Uhr

    Das wird den Abend hoffentlich retten. Aber das letzte Mal waren es gefühlt 80% Shooter

    0

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