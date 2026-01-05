Showcase 2026: Ubisoft Forward – größtes Showcase der Firmengeschichte erwartet

Ubisoft steht offenbar vor dem größten Ubisoft‑Forward‑Event, das das Unternehmen je veranstaltet hat, und plant laut aktuellen Berichten ein außergewöhnlich umfangreiches Programm.

Ubisoft will dabei vollständig in die Vollen gehen, was das Showcase nicht nur zu einem Highlight des Jahres machen könnte, sondern auch zu einer besonderen Feier anlässlich des 40. Firmenjubiläums.

Die Hinweise stammen von Tom Henderson, der betont, dass Ubisoft eine beeindruckende Pipeline an kommenden Spielen vorbereitet hat. Ubisoft scheint damit ein Event zu planen, das sowohl in Umfang als auch in Präsentation neue Maßstäbe für das Unternehmen setzen soll. Die Kombination aus Jubiläum und starkem Line‑up sorgt bereits im Vorfeld für hohe Erwartungen.

Mit dem Versprechen eines außergewöhnlichen Ubisoft Forward deutet sich ein Showcase an, das zahlreiche Enthüllungen bündeln und die kommenden Jahre der Marke prägen könnte. Ubisoft positioniert sich damit für ein Event, das die Aufmerksamkeit der gesamten Gaming‑Community auf sich ziehen dürfte.