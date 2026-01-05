Showcase 2026: Ubisoft Forward – größtes Showcase der Firmengeschichte erwartet

22 Autor: , in News / Showcase 2026
Gerücht: Ubisoft bereitet monumentäres 40‑Jahre‑Event vor.

Ubisoft steht offenbar vor dem größten Ubisoft‑Forward‑Event, das das Unternehmen je veranstaltet hat, und plant laut aktuellen Berichten ein außergewöhnlich umfangreiches Programm.

Ubisoft will dabei vollständig in die Vollen gehen, was das Showcase nicht nur zu einem Highlight des Jahres machen könnte, sondern auch zu einer besonderen Feier anlässlich des 40. Firmenjubiläums.

Die Hinweise stammen von Tom Henderson, der betont, dass Ubisoft eine beeindruckende Pipeline an kommenden Spielen vorbereitet hat. Ubisoft scheint damit ein Event zu planen, das sowohl in Umfang als auch in Präsentation neue Maßstäbe für das Unternehmen setzen soll. Die Kombination aus Jubiläum und starkem Line‑up sorgt bereits im Vorfeld für hohe Erwartungen.

Mit dem Versprechen eines außergewöhnlichen Ubisoft Forward deutet sich ein Showcase an, das zahlreiche Enthüllungen bündeln und die kommenden Jahre der Marke prägen könnte. Ubisoft positioniert sich damit für ein Event, das die Aufmerksamkeit der gesamten Gaming‑Community auf sich ziehen dürfte.

Quelle
  1. d4wGkw0n 29440 XP Nasenbohrer Level 4 | 05.01.2026 - 11:45 Uhr

    2026 scheint das Jahr der Superlativen zu werden.
    Abwarten, was am Ende rauskommt und ob alles so super wird, wie man es uns im Vorfeld versprochen hat.

  2. AnCaptain4u 246455 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.01.2026 - 12:08 Uhr

    Nicht böse gemeint aber mehr als die Hälfte davon, dürfte Mobile, Netflix und Co sein.
    Da stehen ja auch etliche Kooperationen an. Serie, neuer Kinofilm, AC Jade für Mobile usw.
    Weitere Ports für die Switch 2 und schon schrumpft die Auswahl an neuen Konsolen-Games für 2026 auf drei, Plus mögliche Überraschungen.

  3. MaTrial3003 85940 XP Untouchable Star 3 | 05.01.2026 - 12:20 Uhr

    Alles Gute zum 40.
    Ich finde viele Ubi Spiele sehr unterhaltsam und bin gespannt was da auf uns zukommt

  4. Fire12 7140 XP Beginner Level 3 | 05.01.2026 - 12:21 Uhr

    Hoffentlich mehr als nur AC
    Lieber ein neues Immortals Fenyx Rising oder die
    komplette HoMM Reihe für Konsolen ankündigen

