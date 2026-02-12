Showcase 2026: PlayStation State of Play startet um 23:00 Uhr

Die nächste Ausgabe von Sonys State of Play findet heute um 23:00 Uhr statt und läuft ganze 60 Minuten. Die Präsentation verspricht Neuigkeiten, Gameplay‑Updates und Ankündigungen von Studios aus aller Welt.
Im Fokus stehen auffällige Third‑Party‑Titel und Indie‑Projekte, die in den kommenden Monaten auf PlayStation 5 erscheinen sollen.
Auch Teams der PlayStation Studios werden neue Einblicke geben, sodass Fans mit frischen Informationen zu bereits angekündigten Spielen rechnen können.
Schaut euch die Übertragung hier via YouTube an.
Ist mir leider zu spät.
Schaue mir Morgen die Trailer an.
Gehe jetzt mal nicht davon aus, dass viel Neues kommen wird. Sony hat ja noch einige Spiele in der Pipeline und ich denke, man wird davon etwas zu sehen bekommen.
Welche man kennt kaum welche?
State of play ist eigentlich immer gut für ne crap Show. Sonst sollte man eher nichts erwarten.
Wird nicht viel kommen, höchstens gekaufte, zeitexklusive Titel.
1 Std, schau ich mir glaub nur die Zusammenfassung hier an, werden zwar paar Sachen für Xbox bringen, aber das weiß man erst im Nachhinein und die zeitexcluiven Sachen interessieren mich nicht.
Klar bringen die weiterhin für Windows / Xbox.
Aber was nützt das, wenn nur crap und auch insgesamt unheimlich wenig dort in Entwicklung ist. Sony hat seine Studios einfach vor die Wand gefahren mit dem GaaS Zwang. Sind am Boden. Schade drum.
Ich erwarte nichts, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden 👌🏼
Nen Blick kann man ja mal riskieren.
Es wird eigentlich nix neues angekündigt, vor allem keine AAA’s, da es eine State of Play ist und kein echter Showcase, aber mal gucken, ich weiss das mittlerweile selber nicht mehr😅
Ob da was gezeigt wird was auch auf Xbox kommt 🤔 denke mal er nicht 😅
Auf Xbox Next mit Sicherheit. 🤷♂️
Sony bringt alles für Windows.
Ja deswegen bin ich schon total gespannt auf die neue Xbox 😉 aber das dauert ja noch ne weile
Ach mit Sicherheit, da werden viele Thirdpartys gezeigt, also gehe ich schon davon aus.
Bin mal gespannt wenn du was erfährst sag mir mal bescheid 😉
Ach warte einfach auf die News hier, XD ist immer sehr schnell am Start.
Der Plan ist die Show zu gucken, aber bin schon lange wach und bin krank, mal gucken ob ich das schaffe👍🏼👍🏼
Oder so. Gute Besserung dir 👍🏻
Danke dir👍🏼
Gerne 👍🏻
Schauen wir mal, was es für uns geben wird
Schade Hills, jetzt hat er mich auch blockiert, war trotzdem nett mit dir und ab und zu stehe ich ja auf Verschwörungstheorien und True Crime, vielleicht kommst du ja nochmal wieder.
Runner Eliminiert ❌️
Also müsste dann ja ne Show zu Marathon, Fairgames und das Horizon Live Ding sein, was anderes kann ja nicht mehr kommen 😅
Wolverine wäre noch cool aber das werden wir so auf der Xbox nicht sehen außer Marvel Disney besteht drauf, nicht vergessen, die Regeln von Spiderman gelten nicht bei Wolverine 😅
Ich wette, das wolverine auf der Xbox Next besser aussehen wird als auf der PS6.
Deutlich mehr Leistung und die Grafikfeatures von Windows regeln das locker.
Es wird spannend zu sehen, welche von den drei Gurken die goldene Himbeere abstauben wird 😅.
😂
Es ist echt krass was aus den playstation Studios geworden ist. Sie battlen sich mittlerweile um den flopp des Jahres und schauen alle neidisch auf Concord. Ob das jemals untertroffen werden kann? 🤔 Spannend.
Ich sehe Fairgames als stärksten Konkurrent an 💩.
Die haben da jedenfalls nen schlabberigen Forunkel in der Matschpresse, das stimmt.
Fairgames hat das Potenzial richtiger pooh zu werden. Ein echtes PSS original.
Erst ist die Studioleiterin Jade Raymond geflüchtet und dann noch der Game Director, dead on arrival.
Concord ist noch unübertroffen, nichtmal Highguard konnte die Geschwindigkeit von Release bis zur Einstellung knacken.
Bei Marathon gibt es noch zuviel Bungie Fans, wird zwar kein Selbstläufer aber ein paar Spieler werden sich finden um das Game am Leben zu erhalten, bei dem Horizon Ding wirds ne Menge Kids geben die auf den Look abfahren aber die Original Game Fans wird das total abgehen.
Fairgames könnte Concord aber noch toppen, wenn selbst der einzige Name vom eigens erst geschaffenen Studio abspringt, da weiß man doch wo das Vertrauen steckt im Game. Was macht Jade Raymond eigentlich gerade so, hat sie sich jetzt komplett vom Gaming verabschiedet?