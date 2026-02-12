Showcase 2026: PlayStation State of Play startet um 23:00 Uhr

Februar‑Ausgabe von State of Play bringt frische Updates sowie Third‑Party‑ und Indie‑Highlights.

Die nächste Ausgabe von Sonys State of Play findet heute um 23:00 Uhr statt und läuft ganze 60 Minuten. Die Präsentation verspricht Neuigkeiten, Gameplay‑Updates und Ankündigungen von Studios aus aller Welt.

Im Fokus stehen auffällige Third‑Party‑Titel und Indie‑Projekte, die in den kommenden Monaten auf PlayStation 5 erscheinen sollen.

Auch Teams der PlayStation Studios werden neue Einblicke geben, sodass Fans mit frischen Informationen zu bereits angekündigten Spielen rechnen können.

Schaut euch die Übertragung hier via YouTube an.

  1. d4wGkw0n 33040 XP Bobby Car Schüler | 12.02.2026 - 19:58 Uhr

    Ist mir leider zu spät.
    Schaue mir Morgen die Trailer an.

    Gehe jetzt mal nicht davon aus, dass viel Neues kommen wird. Sony hat ja noch einige Spiele in der Pipeline und ich denke, man wird davon etwas zu sehen bekommen.

    0
  2. Nibelungen86 325565 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.02.2026 - 20:08 Uhr

    1 Std, schau ich mir glaub nur die Zusammenfassung hier an, werden zwar paar Sachen für Xbox bringen, aber das weiß man erst im Nachhinein und die zeitexcluiven Sachen interessieren mich nicht.

    1
    • The Hills have Shice 226085 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.02.2026 - 20:38 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Klar bringen die weiterhin für Windows / Xbox.
      Aber was nützt das, wenn nur crap und auch insgesamt unheimlich wenig dort in Entwicklung ist. Sony hat seine Studios einfach vor die Wand gefahren mit dem GaaS Zwang. Sind am Boden. Schade drum.

      2
  5. Teddofryo 101955 XP Profi User | 12.02.2026 - 20:31 Uhr

    Es wird eigentlich nix neues angekündigt, vor allem keine AAA’s, da es eine State of Play ist und kein echter Showcase, aber mal gucken, ich weiss das mittlerweile selber nicht mehr😅

    0
  6. Ralle89 83800 XP Untouchable Star 2 | 12.02.2026 - 20:35 Uhr

    Ob da was gezeigt wird was auch auf Xbox kommt 🤔 denke mal er nicht 😅

    1
  8. Teddofryo 101955 XP Profi User | 12.02.2026 - 20:43 Uhr

    Schade Hills, jetzt hat er mich auch blockiert, war trotzdem nett mit dir und ab und zu stehe ich ja auf Verschwörungstheorien und True Crime, vielleicht kommst du ja nochmal wieder.

    Runner Eliminiert ❌️

    2
  9. de Maja 324075 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.02.2026 - 20:43 Uhr

    Also müsste dann ja ne Show zu Marathon, Fairgames und das Horizon Live Ding sein, was anderes kann ja nicht mehr kommen 😅
    Wolverine wäre noch cool aber das werden wir so auf der Xbox nicht sehen außer Marvel Disney besteht drauf, nicht vergessen, die Regeln von Spiderman gelten nicht bei Wolverine 😅

    0
    • The Hills have Shice 226085 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.02.2026 - 20:47 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Ich wette, das wolverine auf der Xbox Next besser aussehen wird als auf der PS6.

      Deutlich mehr Leistung und die Grafikfeatures von Windows regeln das locker.

      1
    • Katanameister 324140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.02.2026 - 20:48 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Es wird spannend zu sehen, welche von den drei Gurken die goldene Himbeere abstauben wird 😅.

      1
      • The Hills have Shice 226085 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.02.2026 - 20:52 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        😂
        Es ist echt krass was aus den playstation Studios geworden ist. Sie battlen sich mittlerweile um den flopp des Jahres und schauen alle neidisch auf Concord. Ob das jemals untertroffen werden kann? 🤔 Spannend.

        2
        • de Maja 324075 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.02.2026 - 21:01 Uhr
          Antwort auf The Hills have Shice

          Concord ist noch unübertroffen, nichtmal Highguard konnte die Geschwindigkeit von Release bis zur Einstellung knacken.
          Bei Marathon gibt es noch zuviel Bungie Fans, wird zwar kein Selbstläufer aber ein paar Spieler werden sich finden um das Game am Leben zu erhalten, bei dem Horizon Ding wirds ne Menge Kids geben die auf den Look abfahren aber die Original Game Fans wird das total abgehen.
          Fairgames könnte Concord aber noch toppen, wenn selbst der einzige Name vom eigens erst geschaffenen Studio abspringt, da weiß man doch wo das Vertrauen steckt im Game. Was macht Jade Raymond eigentlich gerade so, hat sie sich jetzt komplett vom Gaming verabschiedet?

          0

