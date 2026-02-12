Showcase 2026: PlayStation State of Play startet um 23:00 Uhr

Februar‑Ausgabe von State of Play bringt frische Updates sowie Third‑Party‑ und Indie‑Highlights.

Die nächste Ausgabe von Sonys State of Play findet heute um 23:00 Uhr statt und läuft ganze 60 Minuten. Die Präsentation verspricht Neuigkeiten, Gameplay‑Updates und Ankündigungen von Studios aus aller Welt.

Im Fokus stehen auffällige Third‑Party‑Titel und Indie‑Projekte, die in den kommenden Monaten auf PlayStation 5 erscheinen sollen.

Auch Teams der PlayStation Studios werden neue Einblicke geben, sodass Fans mit frischen Informationen zu bereits angekündigten Spielen rechnen können.

Schaut euch die Übertragung hier via YouTube an.