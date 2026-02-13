Showcase 2026: Quebec Games Celebration enthüllt

Die Quebec Games Celebration bekommt 2026 ein völlig neues Format. Erstmals erhält die jährliche Steam‑Sale‑Aktion eine eigene Showcase‑Präsentation, organisiert vom Montrealer Inkubator Indie Asylum in Zusammenarbeit mit La Guilde du Jeu Vidéo du Québec.

Spieler dürfen sich auf Weltpremieren, Gameplay‑Enthüllungen und weitere Überraschungen freuen – insgesamt präsentieren 30 Studios aus Quebec ihre aktuellen Projekte. Die Bandbreite reicht von Koop‑Hack‑and‑Slash‑Titeln über Action‑Roguelikes bis hin zu Survival‑Sandbox‑Spielen. Veteranen der Branche treffen auf die nächste Generation von Entwicklern, die ihre Kreativität in ganz unterschiedlichen Genres ausleben.

Kevin Chancey, Marketing Director bei Indie Asylum, beschreibt den Schritt als logische Weiterentwicklung:

Der Quebec Games Celebration Steam‑Sale sei die größte regionale Aktion auf der Plattform, und ein Showcase mache daraus endlich ein echtes Event. Fans können neue Ankündigungen live verfolgen und gleichzeitig die rabattierten Spiele der teilnehmenden Studios entdecken.

Die Premiere des Showcases markiert einen wichtigen Moment für die wachsende Indie‑Szene in Quebec – und zeigt, wie stark die Region inzwischen in der internationalen Spielelandschaft verankert ist.