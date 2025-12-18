Showcase 2026: Resident Evil Event angekündigt: Capcom entfacht neue Horror-Hoffnungen

Capcom bestätigt neues Resident Evil Showcase und macht Fans heiß auf Requiem-News!

Capcom hat offiziell ein neues Resident Evil Showcase für Anfang 2026 angekündigt und richtet sich damit direkt an euch als Fans der legendären Survival-Horror-Reihe.

Nach einer Phase mit nur wenigen Informationen rund um die Zukunft des Franchise steht nun fest, dass es im kommenden Jahr ein eigenes digitales Event geben wird, das sich vollständig Resident Evil widmet. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Resident Evil Requiem, zu dem bislang schon einige Details bekannt sind.

Das angekündigte Showcase soll neue Informationen, Updates und möglicherweise erste Gameplay-Einblicke zu Leon S. Kennedy liefern.

Resident Evil zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Marken im Horror-Gaming und ist auf PlayStation, Xbox, PC und teilweise auch auf Nintendo Switch vertreten. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung an neue Ankündigungen zu kommenden Spielen, Remakes oder Erweiterungen innerhalb des Universums.

Capcom nutzt solche Showcases traditionell, um konkrete Veröffentlichungsfenster, Trailer, Story-Details und technische Neuerungen zu präsentieren.

Mit dem Fokus auf Resident Evil Requiem deutet sich auch an, dass Capcom die Zukunft der Serie weiter ausbauen will.

Was könnte also noch angekündigt werden? Ob es sich dabei um einen neuen Hauptteil, ein Spin-off oder eine inhaltliche Neuausrichtung handelt, bleibt vorerst offen.

  1. KingOfKings1605 173915 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 18.12.2025 - 18:41 Uhr

    Wäre natürlich auch geil, wenn sie das Remake zu Code: Veronica X ankündigen würden.

    0
  2. Vayne1986 25395 XP Nasenbohrer Level 3 | 18.12.2025 - 18:47 Uhr

    Sehr schön. Danke für die Info. 👍🏻

    Ob Capcom die Remakes zu Resident Evil Zero & Resident Evil Code Veronica ankündigen? Bin gespannt. 🙂

    Sonst freue ich mich auf mehr zu Resident Evil: Requiem. 🙂

    0
  5. Katanameister 272220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.12.2025 - 19:07 Uhr

    Bin sehr gespannt darauf, mehr von RE9 zu sehen hinsichtlich Gameplay, die Ankündigung eines Remakes wie Code Veronica wäre sehr stark, bin gespannt.

    1
  6. Bensche 56410 XP Nachwuchsadmin 7+ | 18.12.2025 - 19:33 Uhr

    Wäre doch eine sehr gute Gelegenheit um Code Veronica anzukündigen. 🙏🏻

    0
    • Deeage 18920 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.12.2025 - 19:36 Uhr
      Antwort auf Bensche

      Hab ich noch in Gold glaub runtergeladen. Also müsste es noch geben und sieht noch einigermaßen gut aus.

      0

