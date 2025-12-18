Showcase 2026: Resident Evil Event angekündigt: Capcom entfacht neue Horror-Hoffnungen

Capcom hat offiziell ein neues Resident Evil Showcase für Anfang 2026 angekündigt und richtet sich damit direkt an euch als Fans der legendären Survival-Horror-Reihe.

Nach einer Phase mit nur wenigen Informationen rund um die Zukunft des Franchise steht nun fest, dass es im kommenden Jahr ein eigenes digitales Event geben wird, das sich vollständig Resident Evil widmet. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem Resident Evil Requiem, zu dem bislang schon einige Details bekannt sind.

Das angekündigte Showcase soll neue Informationen, Updates und möglicherweise erste Gameplay-Einblicke zu Leon S. Kennedy liefern.

Resident Evil zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Marken im Horror-Gaming und ist auf PlayStation, Xbox, PC und teilweise auch auf Nintendo Switch vertreten. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung an neue Ankündigungen zu kommenden Spielen, Remakes oder Erweiterungen innerhalb des Universums.

Capcom nutzt solche Showcases traditionell, um konkrete Veröffentlichungsfenster, Trailer, Story-Details und technische Neuerungen zu präsentieren.

Mit dem Fokus auf Resident Evil Requiem deutet sich auch an, dass Capcom die Zukunft der Serie weiter ausbauen will.

Was könnte also noch angekündigt werden? Ob es sich dabei um einen neuen Hauptteil, ein Spin-off oder eine inhaltliche Neuausrichtung handelt, bleibt vorerst offen.