Showcase 2026: Resident Evil Requiem enthüllt diese Woche neuen Horror

Mit einem neuen Teaser kündigt Capcom das nächste große Resident Evil Showcase an, das am 15. Januar um 23 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird. Die Präsentation soll frische Spielszenen und neue Details zu Resident Evil Requiem liefern und damit einen weiteren Blick auf das kommende Kapitel der Reihe ermöglichen.

Die Show richtet sich an alle, die frühzeitig einen Eindruck vom aktuellen Entwicklungsstand gewinnen wollen. Capcom stellt in Aussicht, dass erstmals neues Gameplay gezeigt wird, das die Richtung des kommenden Survival Horror Abenteuers deutlicher erkennen lässt.

Parallel dazu erinnert der Publisher an den nahenden Launch von Resident Evil Requiem. Das Spiel erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam und den Epic Games Store.