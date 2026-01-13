Showcase 2026: Resident Evil Requiem enthüllt diese Woche neuen Horror

Das Resident Evil Showcase am 15. Januar verspricht brandneues Gameplay und aktuelle Infos zum Survival-Horror-Hit Resident Evil: Requiem.

Mit einem neuen Teaser kündigt Capcom das nächste große Resident Evil Showcase an, das am 15. Januar um 23 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird. Die Präsentation soll frische Spielszenen und neue Details zu Resident Evil Requiem liefern und damit einen weiteren Blick auf das kommende Kapitel der Reihe ermöglichen.

Die Show richtet sich an alle, die frühzeitig einen Eindruck vom aktuellen Entwicklungsstand gewinnen wollen. Capcom stellt in Aussicht, dass erstmals neues Gameplay gezeigt wird, das die Richtung des kommenden Survival Horror Abenteuers deutlicher erkennen lässt.

Parallel dazu erinnert der Publisher an den nahenden Launch von Resident Evil Requiem. Das Spiel erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam und den Epic Games Store.

  1. Vayne1986 29235 XP Nasenbohrer Level 4 | 13.01.2026 - 08:46 Uhr

    Bin gespannt. ♥️ Ist eigentlich ein bisschen spät. Mal schauen ob ich es mir um diese Uhrzeit anschauen werde. 🙂
    Danke für die Info. 💚

  2. Spaxarrow 5820 XP Beginner Level 3 | 13.01.2026 - 08:50 Uhr

    will es selber zocken daher guck ich mir nichts mehr an 😆, am Ende kennste das halbe Spiel weil die soviel Gameplay zeigen 😁.

  4. wussii 53390 XP Nachwuchsadmin 6+ | 13.01.2026 - 09:10 Uhr

    Bei den neueren Teilen war ne Demo schon fast ne Tradition. Irgendwie schade.

  5. Ralle89 64340 XP Romper Stomper | 13.01.2026 - 09:40 Uhr

    Ich schau mir da von Anfang an nichts dazu an will kein gameplay kennen. Möchte alles das erste mal sehen und erleben.

  6. shadow moses 443310 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 13.01.2026 - 09:44 Uhr

    Cool, freue mich auf neues Gameplay vom Spiel. Da der Preis bei Capcom aber ziemlich schnell fällt, werde ich es mir aber wohl erst ein paar Monate später zulegen.

  7. hellboy 20575 XP Nasenbohrer Level 1 | 13.01.2026 - 09:56 Uhr

    Ich bin eigentlich schon sold. Capcom ist einfach zu krass seit ein paar Jahren.

  9. Omag Croft 10475 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.01.2026 - 10:31 Uhr

    Freue mich schon auf den Showcase, aber noch mehr auf das Game. 🙂

    Den Showcase werde ich vermutlich nachholen und spätestens dann, auch die Vorbestellung vornehmen.

