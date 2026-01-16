Showcase 2026: Resident Evil Requiem enthüllt neue Spielszenen

Das Resident Evil Showcase bringt brandneues Gameplay und aktuelle Infos zum Survival-Horror-Hit Resident Evil: Requiem.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam und den Epic Games Store.

  2. Robilein 1202150 XP Xboxdynasty Legend Platin | 16.01.2026 - 10:20 Uhr

    Grafik ist doch einfach nur krank. Schon krass was heute mit der Technik möglich ist.

