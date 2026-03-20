Showcase 2026: SAGA Barcelona wird Europas neue Mega-Gaming-Messe

Barcelona wird 2026 zum neuen Hotspot für die Gaming-Welt. Mit der Fusion von BCN Game Fest, RetroBarcelona und SAGA Saló del Gaming entsteht das SAGA Barcelona Game Fest, eine jährlich stattfindende Messe, die sowohl für Profis als auch für Fans das größte Videospiel-Event Südeuropas werden soll.

Vom 9. bis 11. Oktober 2026 öffnet das Event seine Tore in der Fira de Barcelona Montjuïc, dem 14.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsort, der bereits internationale Innovationsevents wie den Mobile World Congress beherbergt.

Der 9. Oktober richtet sich vor allem an Branchenprofis, während die beiden darauffolgenden Tage auf das breite Publikum ausgelegt sind. So sollen Entwicklerstudios, Publisher, Content Creator und Spieler gleichermaßen zusammengebracht werden.

Zu den teilnehmenden Top-Studios und -Titeln von 2025 zählten Larian Studios mit Baldur’s Gate 3, THQ Nordic mit dem Gothic Remake, The Game Kitchen mit Ninja Gaiden Ragebound, Devolver Digital mit Cult of the Lamb und Skate Story sowie Undercoders mit dem heiß erwarteten Denshattack!.

Die Veranstalter rechnen für 2026 mit rund 20.000 Besuchern und kombinieren das Beste aus Branchenkonferenz und Gaming-Convention.

Das Event bietet unter anderem über 50 Aktivitäten wie Konferenzen, Panels und Workshops, mehr als 190 Studios mit Games-Demos, Networking-Gelegenheiten, Developer Awards und eine Vielzahl an Familien- und Freizeitangeboten.

Zudem soll der Handel mit MeetToMatch-Plattformen für rund 1.300 Business-Meetings sorgen, mit über 300 teilnehmenden Unternehmen und 5.000 Fachbesuchern.

Besucher können sich auf Videospiel-Ausstellungsstände, Indie-Demos, Merchandise-Verkäufe, einen Esports- und Competition-Bereich, eine Retro-Games-Area, Vorträge, Podcasts, Workshops sowie Familienunterhaltung und Food Courts freuen. Die Konzentration der drei Events soll zudem die Entstehung neuer Partnerschaften fördern und die Präsenz der katalanischen Sprache in der Videospielbranche stärken.

Alle Details zum Eventprogramm, zu Ausstellern und besonderen Highlights werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Das SAGA Barcelona Game Fest verspricht schon jetzt, ein zentraler Treffpunkt für die Gaming-Community Südeuropas zu werden.