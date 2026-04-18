Showcase 2026: Second Wind Event bringt 90+ Games und Weltpremieren im April

Der Second Wind Games Showcase kündigt ein umfangreiches digitales Event an, das am 23. April ausgestrahlt wird und über 90 kommende Spiele präsentiert.
Im Rahmen des zweistündigen Streams werden sowohl Weltpremieren als auch neue Trailer und Gameplay-Eindrücke gezeigt. Der Fokus liegt dabei auf einer breiten Auswahl an Indie- und Mid-Size-Titeln aus verschiedenen Genres.
Zu den bereits bestätigten Spielen zählen unter anderem Echo Generation 2, Let’s Build a Dungeon sowie Luna Abyss. Weitere Titel werden im Verlauf der Show ebenfalls erstmals vorgestellt oder näher gezeigt.
Das Event wird von der Spielemedien-Organisation Second Wind organisiert und soll ein kompaktes Format ohne Moderationspausen oder Filler bieten. Stattdessen stehen reine Trailer, Entwickler-Einblicke und Ankündigungen im Vordergrund.
Die Show entsteht in Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenstimmen und wird am 23. April um 22:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info , werde ich mir jetzt aber nicht anschauen. Das meiste kann ich hier ja nachlesen 😉
Mit 22 Uhr sogar eine noch ganz humane Uhrzeit
90 Spiele ist ja eine ganze Menge. 😃 Werde ich aber nicht schauen. 22 Uhr ist etwas spät. ✌🏻
Bei den ganzen Streams kommt man echt nicht mehr hinterher 😄
Von den bisher bekannten ist erstmal nix für mich dabei.
Vlt kommt ja noch die ein oder andere Überraschung.
90 Spiele sind ne ganze Menge.
90 Spiele sind meiner Meinung nach einfach viel zu viele.
Da wird zu viel einfach unter gehen.
Mal sehen ob das was Brauchbares gezeigt wird, bei über 90 Spielen durchaus möglich.