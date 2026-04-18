Showcase 2026: Second Wind Event bringt 90+ Games und Weltpremieren im April

Der Second Wind Games Showcase kündigt ein umfangreiches digitales Event an, das am 23. April ausgestrahlt wird und über 90 kommende Spiele präsentiert.

Im Rahmen des zweistündigen Streams werden sowohl Weltpremieren als auch neue Trailer und Gameplay-Eindrücke gezeigt. Der Fokus liegt dabei auf einer breiten Auswahl an Indie- und Mid-Size-Titeln aus verschiedenen Genres.

Zu den bereits bestätigten Spielen zählen unter anderem Echo Generation 2, Let’s Build a Dungeon sowie Luna Abyss. Weitere Titel werden im Verlauf der Show ebenfalls erstmals vorgestellt oder näher gezeigt.

Das Event wird von der Spielemedien-Organisation Second Wind organisiert und soll ein kompaktes Format ohne Moderationspausen oder Filler bieten. Stattdessen stehen reine Trailer, Entwickler-Einblicke und Ankündigungen im Vordergrund.

Die Show entsteht in Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenstimmen und wird am 23. April um 22:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.