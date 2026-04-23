Showcase 2026: Second Wind Showcase bringt heute 90+ Games und Weltpremieren

Der Second Wind Games Showcase kündigt ein umfangreiches digitales Event an, das heute, am 23. April, ausgestrahlt wird und über 90 kommende Spiele präsentiert.

Im Rahmen des zweistündigen Streams werden sowohl Weltpremieren als auch neue Trailer und Gameplay-Eindrücke gezeigt. Der Fokus liegt dabei auf einer breiten Auswahl an Indie- und Mid-Size-Titeln aus verschiedenen Genres.

Die Show entsteht in Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenstimmen und wird heute, am 23. April, um 22:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.