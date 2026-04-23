Showcase 2026: Second Wind Showcase bringt heute 90+ Games und Weltpremieren

Der Second Wind Games Showcase kündigt ein umfangreiches digitales Event an, das heute, am 23. April, ausgestrahlt wird und über 90 kommende Spiele präsentiert.
Im Rahmen des zweistündigen Streams werden sowohl Weltpremieren als auch neue Trailer und Gameplay-Eindrücke gezeigt. Der Fokus liegt dabei auf einer breiten Auswahl an Indie- und Mid-Size-Titeln aus verschiedenen Genres.
Die Show entsteht in Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenstimmen und wird heute, am 23. April, um 22:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.
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17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das tue ich mir heute nicht mehr an, zwei Stunden sind schon heftig, dann morgen die Artikel hier durchlesen.
Ich muss morgen Zeitig raus da schaffe ich das nicht hoffe auf ne Zusammenfassung hier vom XD Team
Krass 😱 das heißt wohl Nachtschicht für unsere liebe Redaktion 😵💫🫠😭🤣🙌🏻
Werde ich heut nicht schaffen, aber dafür gibt es ja euch.
Kann ich mir nicht ansehen, aber bestimmt morgen lesen.
Das sind mir zu viele Streams. Mir reichen die Ergebnisse