Showcase 2026: Silent Hill Transmission kehrt heute Nacht zurück

Konami bringt die Silent Hill Transmission zurück und verspricht neue Einblicke in die Zukunft der Reihe. Im Mittelpunkt steht diesmal Silent Hill: Townfall, zu dem frische Informationen, Trailer und Updates erwartet werden.
Die Übertragung findet am 12. Februar um 16:00 Uhr (PST) statt. Für Zuschauer in Deutschland bedeutet das:
Silent Hill Transmission – Deutsche Uhrzeit:
- 13. Februar, 01:00 Uhr nachts (MEZ)
Fans dürfen sich auf neue Eindrücke, mögliche Gameplay‑Szenen und weitere Überraschungen freuen – die Transmission bleibt eines der wichtigsten Formate für alle, die wissen wollen, wohin sich Silent Hill entwickelt.
Die Show könnt ihr euch später hier anschauen:
1 Uhr nachts kommt nicht infrage 😪.