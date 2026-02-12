Showcase 2026: Silent Hill Transmission kehrt heute Nacht zurück

Silent Hill Transmission kehrt zurück – neue Informationen zu Townfall heute Nacht!

Konami bringt die Silent Hill Transmission zurück und verspricht neue Einblicke in die Zukunft der Reihe. Im Mittelpunkt steht diesmal Silent Hill: Townfall, zu dem frische Informationen, Trailer und Updates erwartet werden.

Die Übertragung findet am 12. Februar um 16:00 Uhr (PST) statt. Für Zuschauer in Deutschland bedeutet das:

Silent Hill Transmission – Deutsche Uhrzeit:

13. Februar, 01:00 Uhr nachts (MEZ)

Fans dürfen sich auf neue Eindrücke, mögliche Gameplay‑Szenen und weitere Überraschungen freuen – die Transmission bleibt eines der wichtigsten Formate für alle, die wissen wollen, wohin sich Silent Hill entwickelt.

Die Show könnt ihr euch später hier anschauen: