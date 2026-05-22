Showcase 2026: SimRacing Expo USA Livestream-Zeitplan für großes Motorsport-Event bestätigt

Die SimRacing Expo USA 2026 hat ihren Livestream-Plan bestätigt und bietet ein umfangreiches Programm mit Panels, Interviews und Shows.

Die SimRacing Expo USA 2026 hat ihren offiziellen Livestream-Zeitplan für das kommende Wochenende vom 22. bis 24. Mai veröffentlicht.

Das Event, das erstmals in Charlotte, North Carolina, stattfindet, gilt als weltweit größte Messe für virtuellen Motorsport und vereint Entwickler, Hardware-Hersteller, professionelle Fahrer und Content Creator.

SimRacing Expo bietet in diesem Jahr mehr als 20 Live-Sessions, die über drei Tage hinweg gestreamt werden. Fans können die Panels und Präsentationen kostenlos über YouTube verfolgen.

Das Programm umfasst Interviews mit bekannten Motorsport-Persönlichkeiten wie Euro-NASCAR-Fahrer Garrett Lowe sowie NASCAR-Sieger Ricky Stenhouse Jr. Zusätzlich sind zahlreiche Entwickler, Marken und Community-Formate vertreten.

Der Zeitplan ist klar strukturiert:

Am Freitag stehen unter anderem Sessions mit iRacing, Simucube und Asetek auf dem Programm. Am Samstag folgen Creator-Roundtables, eNASCAR-Inhalte sowie Auftritte bekannter Sim-Racing-Persönlichkeiten. Der Sonntag konzentriert sich auf große Renn-Showcases wie die eNASCAR Collegiate 120 und GT3-Events.

Die SimRacing Expo hat sich in den letzten 12 Jahren stark entwickelt – von einem kleinen Event mit rund 1.000 Besuchern im Jahr 2014 zu einer internationalen Leitmesse mit über 24.000 Besuchern im Jahr 2025.

Mit dem Schritt nach Nordamerika soll die Reichweite 2026 weiter ausgebaut werden. Besucher vor Ort können neben den Livestreams auch neue Hardware testen, Rennsimulationen erleben und exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche erhalten.

Tickets für die Veranstaltung sind weiterhin erhältlich.