Showcase 2026: SimRacing Expo USA Livestream-Zeitplan für großes Motorsport-Event bestätigt

Die SimRacing Expo USA 2026 hat ihren offiziellen Livestream-Zeitplan für das kommende Wochenende vom 22. bis 24. Mai veröffentlicht.
Das Event, das erstmals in Charlotte, North Carolina, stattfindet, gilt als weltweit größte Messe für virtuellen Motorsport und vereint Entwickler, Hardware-Hersteller, professionelle Fahrer und Content Creator.
SimRacing Expo bietet in diesem Jahr mehr als 20 Live-Sessions, die über drei Tage hinweg gestreamt werden. Fans können die Panels und Präsentationen kostenlos über YouTube verfolgen.
Das Programm umfasst Interviews mit bekannten Motorsport-Persönlichkeiten wie Euro-NASCAR-Fahrer Garrett Lowe sowie NASCAR-Sieger Ricky Stenhouse Jr. Zusätzlich sind zahlreiche Entwickler, Marken und Community-Formate vertreten.
Der Zeitplan ist klar strukturiert:
Am Freitag stehen unter anderem Sessions mit iRacing, Simucube und Asetek auf dem Programm. Am Samstag folgen Creator-Roundtables, eNASCAR-Inhalte sowie Auftritte bekannter Sim-Racing-Persönlichkeiten. Der Sonntag konzentriert sich auf große Renn-Showcases wie die eNASCAR Collegiate 120 und GT3-Events.
Die SimRacing Expo hat sich in den letzten 12 Jahren stark entwickelt – von einem kleinen Event mit rund 1.000 Besuchern im Jahr 2014 zu einer internationalen Leitmesse mit über 24.000 Besuchern im Jahr 2025.
Mit dem Schritt nach Nordamerika soll die Reichweite 2026 weiter ausgebaut werden. Besucher vor Ort können neben den Livestreams auch neue Hardware testen, Rennsimulationen erleben und exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche erhalten.
Tickets für die Veranstaltung sind weiterhin erhältlich.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da ist ein wachsender Markt, der auch immer professioneller wird.
Wenn selbst ein Max Verstappen sagt das das die Zukunft für den Nachwuchs ist, dann wird da schon was dran sein.
Dazu gab es ja auch ein Test.
Man hat „Nachwuchs“ Kart-Fahrer und Sim-Racer zu einem Event eingeladen.
Echte Strecke mit echten Autos.
Die Sim Racer waren durch die Bank alle schneller.
Da hat jemand beim 24h vom Nürburgring aufgepasst 🙂
Haha.
Erwischt.
Aber das hatte ich vorher aber auch schon beiläufig mal gelesen gehabt.
Macht bestimmt richtig Bock in so ein Teil 🤔
Ist kein Geheimnis mehr, dass man durch die Sims auch richtig schnell mit echten Boliden unterwegs sein kann. Etwas was ich immer ziemlich cool fand. Wäre iracing nicht so teuer, wäre ich dabei geblieben. Waren die besten Online-Rennen, die ich hatte.
Ja hatte auch viel Spaß.
Und ja es ist Teuer.
ca 4000€ die da dann investiert hatte. Ohne PC versteht sich.
Bei mir war es dann die Schulter die es mir unmöglich machte da ne Stunde am stück zu fahren, daher musste/wollte ich dann alles verkaufen.
Witzig war die Reaktion des Arztes als es um die Ursachen Forschung ging…
Der glaubt mir das erst nicht, welche Kräfte da eigentlich vorhanden sind
Das FFB runterschrauben war keine Option? 🙂
Leider Nein.
Das FFB war nicht mal das Problem.
Jede Kurve über 90 Grad war irgendwann eine Qual.
Die Extreme: Monacco die „Loews“.
Ja man hätte den Lenkwinkel ändern können, aber das war dann bei leichten „Kurven“ totaler mist..
Solch ein Event ist eher nicht mein Ding.
Le Man Ultimate ist für mich derzeit der King auf dem Markt der Sims. Ich spiele es auf dem Xbox ally X am Monitor mit Gamepad und es läuft super.