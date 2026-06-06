Showcase 2026: Southeast Asian Games zeigt jetzt neue Games aus Südostasien

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Southeast Asian Games Showcase 2026 startet jetzt mit neuen Spielen.

Heute am 6. Juni 2026 findet das Southeast Asian Games Showcase statt und rückt Entwickler aus Südostasien in den Fokus. Präsentiert werden neue Spiele, Trailer und Updates von Studios aus der gesamten Region.

Der Showcase beginnt um 8am PT / 11pm ET / 17:00 CEST und soll eine breite Auswahl an Projekten zeigen – von Indie-Titeln bis hin zu größeren Produktionen.

Im Mittelpunkt steht die Förderung und Sichtbarkeit von Spieleentwicklern aus Südostasien, die ihre neuesten Arbeiten und kommenden Projekte einem internationalen Publikum vorstellen.

Weitere Ankündigungen und Trailer werden direkt während der Veranstaltung erwartet.

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5 Kommentare Added

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  2. Rotten 126915 XP Man-at-Arms Gold | 06.06.2026 - 16:54 Uhr

    Werd ik später hier dazu bestimmt was lesen oder ik schau dann noch rein 😅✌🏻

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