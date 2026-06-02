Showcase 2026: State of Play Blockbuster-Show liefert heute über 60 Minuten neue Spiele

Sony startet heute die nächste State of Play mit Marvel’s Wolverine und weiteren Neuankündigungen.

Sony hat die nächste State of Play für heute Abend angekündigt. Die Präsentation beginnt am 2. Juni um 23:00 Uhr deutscher Zeit und soll mehr als 60 Minuten neue Ankündigungen, Updates und Gameplay-Enthüllungen bieten.

Den Auftakt macht dabei Marvel’s Wolverine von Insomniac Games. Das Studio wird einen neuen Blick auf das kommende Action-Adventure gewähren und dabei unter anderem Logans Kampfstil sowie weitere Details zum Spiel präsentieren.

Bereits bestätigt wurde außerdem der Veröffentlichungstermin von Marvel’s Wolverine. Das Spiel erscheint am 15. September exklusiv für PlayStation 5.

Neben Wolverine sollen zahlreiche weitere Studios aus aller Welt vertreten sein. Sony verspricht neue Spiele, Gameplay-Material und Updates zu kommenden Projekten, hält konkrete Überraschungen jedoch noch unter Verschluss.

Die State of Play wird live auf YouTube und Twitch übertragen und gehört zu den ersten großen Gaming-Events der diesjährigen Summer-Game-Fest-Woche.

State of Play – Termin

Datum: 2. Juni 2026

Uhrzeit: 23:00 Uhr (MESZ)

Laufzeit: Über 60 Minuten

Highlight: Zahlreiche Neuankündigungen, neuer Gameplay-Einblick zu Marvel’s Wolverine

Die Übertragung könnt ihr euch hier anschauen: