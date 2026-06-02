Showcase 2026: State of Play: Insider erwartet neues God of War und Fairgame$-Update

Insider spricht über mögliche Highlights der heutigen State of Play.

Neue Aussagen von Branchen-Insider Tom Henderson sorgen für Spekulationen rund um die bevorstehende State of Play heute.

Henderson behauptet, dass im Rahmen der Präsentation unter anderem ein neues God of War gezeigt werden könnte. Dieses Projekt sei ursprünglich bereits für eine frühere Enthüllung im April vorgesehen gewesen, wurde jedoch offenbar verschoben.

Zusätzlich nennt er auch Fairgame$, das laut seinen Aussagen ebenfalls im Umfeld der Show eine Rolle spielen könnte.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Weder Sony noch die beteiligten Studios haben konkrete Ankündigungen zu den genannten Projekten gemacht. Die Aussagen basieren auf Insider-Informationen und sollten entsprechend eingeordnet werden.