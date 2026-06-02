Showcase 2026: State of Play: Insider erwartet neues God of War und Fairgame$-Update

Neue Aussagen von Branchen-Insider Tom Henderson sorgen für Spekulationen rund um die bevorstehende State of Play heute.
Henderson behauptet, dass im Rahmen der Präsentation unter anderem ein neues God of War gezeigt werden könnte. Dieses Projekt sei ursprünglich bereits für eine frühere Enthüllung im April vorgesehen gewesen, wurde jedoch offenbar verschoben.
Zusätzlich nennt er auch Fairgame$, das laut seinen Aussagen ebenfalls im Umfeld der Show eine Rolle spielen könnte.
Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Weder Sony noch die beteiligten Studios haben konkrete Ankündigungen zu den genannten Projekten gemacht. Die Aussagen basieren auf Insider-Informationen und sollten entsprechend eingeordnet werden.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na dann mal ran an die Meisterwerke.
So wie ich jetzt grad gelesen habe, soll wohl God of War wieder mal eine 0815 Mary Sue Geschichte werden….
Davon haben wir ja nicht genug bekommen….
Schade das man so eine Marke so verhunzt…
Hmmm, das heißt bei einer etablierten Marke oder Franchise tauscht man den männlichen Charakter durch einen weiblichen aus? Innovatives Konzept – warum ist denn da noch keiner drauf gekommen? Am besten sollten sie den weiblichen Hauptcharakter von Anfang fehlerlos und perfekt machen – nein halt, mit einem Fehler: sie wissen nicht, wie großartig sie sind! Das sorgt für einen superspannenden Handlungsbogen, der alle vom Hocker reißen wird. Oh yeah!
Ist halt Unsinn, vom Spiel ist noch gar nichts bekannt, weder Story noch sonst was.
Nicht immer von vornherein alles schlecht reden, nur weil man wahrscheinlich eine Frau spielen wird.
Cory Barlog wird schon wissen was er tut.
Ich würde Sony wirklich mal wieder ein richtig gutes first Party Game wünschen.
Das letzte ist schon eine Ewigkeit her. Eine völlig verlorene Gen für Playstation, wenn man mal ehrlich ist.
Bin gespannt was da heute kommt