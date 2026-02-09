Showcase 2026: State of Play offiziell für den 12. Februar datiert

Die kommende Ausgabe des Formats State of Play erhält eine offizielle Bestätigung und bringt mehr als sechzig Minuten voller Informationen zu neuen Projekten.
Die Präsentation versammelt Entwickler aus verschiedenen Regionen, die aktuelle Einblicke in ihre Arbeiten geben.
Im Mittelpunkt stehen auffällige Third‑Party‑Produktionen und Indie‑Titel, die für die PlayStation 5 vorgesehen sind, ergänzt durch frische Updates der Teams von PlayStation Studios. Auch innerhalb von PlayStation State of Play wird dieser Fokus klar hervorgehoben, da die Show eine breite Auswahl an Spielmaterial verspricht.
Die Ankündigung betont, dass Zuschauer eine Vielzahl an Neuigkeiten, Gameplay‑Einblicken und Ankündigungen erwarten dürfen, die das Programm der kommenden Monate prägen werden.
Die Übertragung findet am 12. Februar um 23:00 Uhr statt. Die Ausstrahlung erfolgt auf YouTube und Twitch in englischer Sprache, zusätzlich stehen japanische Untertitel bereit.
@Rumrogers
Hab die News hier erst jetzt gesehen und das sie auch noch 60 Minuten geht, sehe ein ganz kleines bisschien Hoffnung, das sie doch was zeigen könnten bezüglich Handheld, bin aber weiterhin skeptisch, denke eher es gibt Pssr 2.0 News.
Bin mal gespannt, was alles gezeigt wird.
Die bisher angekündigten Exklusivtitel sprechen mich nicht wirklich an. Hoffe daher, dass wenigstens ein paar andere interessante Spiele präsentiert werden.