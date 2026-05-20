Showcase 2026: State of Play: Sony zeigt Marvel’s Wolverine Gameplay im Juni

Sony hat ein neues State of Play angekündigt, das am 2. Juni ausgestrahlt wird und mehr als 60 Minuten lang neue Spiele, Ankündigungen und Gameplay aus verschiedenen Studios präsentiert.
Den Auftakt des Showcases übernimmt Marvel’s Wolverine von Insomniac Games. Dabei sollen erstmals umfangreichere Einblicke in das Third-Person-Action-Adventure gezeigt werden, einschließlich des Kampfsystems rund um den ikonischen Charakter Logan.
Laut Sony wird der Fokus des gezeigten Materials auf der brutalen und direkten Kampfmechanik liegen, die den Charakter des Helden entsprechend umsetzen soll. Zusätzlich sind neue Details zum Spiel geplant.
Das Event wird am 2. Juni um 23:00 Uhr deutscher Zeit live übertragen und ist über YouTube sowie Twitch verfügbar. Neben englischer Ausstrahlung werden auch japanische Untertitel angeboten.
Mit einer Laufzeit von über einer Stunde zählt dieses State of Play zu den umfangreicheren Präsentationen der letzten Zeit und dürfte weitere Ankündigungen aus dem PlayStation-Portfolio bereithalten.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt, was alles gezeigt wird. Da ich nicht so der Superhelden Fan bin, bin ich auch nicht die Zielgruppe von Insomniac. Wolverine wird aber sicher seine Abnehmer finden.
Bin da eher auf andere Spiele gespannt. Vielleicht auch mal von Sony eins, das ich mir zulegen würde. Auf jeden Fall schön, dass auch Sony zur „E3 Zeit“ eine Show abhält.😊
Ist ein Dienstag. Dat is mir zu spät.
Da es letztens ja viele Gerüchte darüber gab, dass die Marketing Kampagne zu GTA 6 im Juni beginnen soll, könnte ich mir gut einen GTA 6 Trailer in der SoP vorstellen. Wenn da Gameplay auf der PS5 Pro in 60 FPS gezeigt wird. Werden die Vorbestellungen und die PS5 Pro Verkäufe durch die Decke gehen. 😀
Es würden noch am selben Abend eine Trillion PS5 Pro verkauft werden.
„Was interessieren mich neue Games, hauptsache Sony verkauft genügend Konsolen“
Da spricht ein wahrer Gamer…👌
GTA 6 ist nicht auf eine lausige Sony State of Play mit einer underwhelming Präsentation angewiesen. GTA 6 sagt, wann es wo einen GTA 6 Trailer gibt und die State of Play hätte es gerne, aber das können die vermutlich knicken.
So wie ein GTA 6 Trailer bestimmt auch nicht in irgendeinem Sony-Youtube-Kanal veröffentlicht wird, sondern im Rockstar Youtube-Kanal 🙂
Mal schauen was ich am PC zukünftig verpasse
Endlich mehr zu Wolverine🔥
Ich bin gespannt – bis jetzt hat es mich bezüglich Wolverine noch nicht gepackt – anderseits hat mich Insomniac auch noch nie enttäuscht.
So kurz vor dem Xbox Showcase? Sehr mutig von Sony, die XBOX wird alles überschatten.
Aufrufzahlen vom letztjährigen Xbox Showace: 2.1 Millionen
Aufrufzahlen von der letzten State of Play vom letzten Februar: 3.4 Millionen
Glaube das wird nichts. 😉
Damit meine ich den Inhalt🙂
Natürlich hat und wird auch weiterhin Xbox die beste Sommer-Show abliefern. Das ist schon die ganze Konsolengeneration so. Gerade Sony hat so oft enttäuscht, vor allem aufgrund vom Mangel an 1st Party Spielen.
Xbox Showcase wird besser sein. Oh man hab ich mehr lust auf Xbox zu zocken statt Kastriertstation 5. Sind aber nur noch zwei Tage im Urlaub. Dannach kann ich soviel zocken bis zum geht nicht mehr. 😂😂