Showcase 2026: State of Play: Sony zeigt Marvel’s Wolverine Gameplay im Juni

Sony kündigt für Juni neues State of Play mit ausführlichem Blick auf Marvel’s Wolverine an.

Sony hat ein neues State of Play angekündigt, das am 2. Juni ausgestrahlt wird und mehr als 60 Minuten lang neue Spiele, Ankündigungen und Gameplay aus verschiedenen Studios präsentiert.

Den Auftakt des Showcases übernimmt Marvel’s Wolverine von Insomniac Games. Dabei sollen erstmals umfangreichere Einblicke in das Third-Person-Action-Adventure gezeigt werden, einschließlich des Kampfsystems rund um den ikonischen Charakter Logan.

Laut Sony wird der Fokus des gezeigten Materials auf der brutalen und direkten Kampfmechanik liegen, die den Charakter des Helden entsprechend umsetzen soll. Zusätzlich sind neue Details zum Spiel geplant.

Das Event wird am 2. Juni um 23:00 Uhr deutscher Zeit live übertragen und ist über YouTube sowie Twitch verfügbar. Neben englischer Ausstrahlung werden auch japanische Untertitel angeboten.

Mit einer Laufzeit von über einer Stunde zählt dieses State of Play zu den umfangreicheren Präsentationen der letzten Zeit und dürfte weitere Ankündigungen aus dem PlayStation-Portfolio bereithalten.