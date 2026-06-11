Showcase 2026: State of Unreal 2026 kündigt Livestream zu Unreal Engine Tools und Workflows an

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State of Unreal zeigt neue Unreal Engine Tools und Einblicke in Entwickler-Workflows.

Epic Games bereitet den nächsten großen State of Unreal Livestream vor und gibt bereits im Vorfeld einen Ausblick auf die Inhalte der Präsentation rund um die Unreal Engine.

Der Fokus der Show liegt in diesem Jahr klar auf praktischen Werkzeugen und realen Workflows für Entwickler.

Fokus auf Tools statt Tech-Demos

Anders als in früheren Jahren soll der diesjährige Livestream weniger auf große technische Showcases setzen. Stattdessen stehen konkrete Entwicklerlösungen im Mittelpunkt.

Geplant sind unter anderem:

  • neue oder verbesserte Unreal Engine Entwickler-Tools
  • Einblicke in aktuelle Workflows aus der Praxis
  • Diskussionen mit Entwicklern und Studios
  • Community-Highlights aus dem Unreal-Ökosystem

Epic Games betont dabei, dass es sich um echte Gespräche und praxisnahe Inhalte handeln soll – weniger um reine Show-Demos.

Termin für den Livestream

Der State of Unreal findet im Rahmen des Unreal Fest Chicago statt und wird live übertragen.

Der Stream startet am 17. Juni um 07:00 PT | 09:00 CT | 10:00 ET | 15:00 BST – 16:00 Uhr in Deutschland (MESZ)

Zuschauer können die Übertragung direkt über YouTube verfolgen und sich vorab benachrichtigen lassen.

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6 Kommentare Added

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  2. Kitomy 85445 XP Untouchable Star 3 | 11.06.2026 - 11:51 Uhr

    Da bin ich gespannt drauf.
    Schon die Sache von CD Projekt Red war sehr interessant wo sie gezeigt haben wie Sie mit der UE5 arbeiten.

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  3. de Maja 351985 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.06.2026 - 12:04 Uhr

    Die sollen mal ein eigenes Spiel zeigen als Techdemo, da könnten sie ja grafisch mal richtig zeigen was ihre Engine Drauf hat.
    Glaube aber die haben das einfach nicht mehr drauf.

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