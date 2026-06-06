Showcase 2026: Story-Rich präsentiert jetzt neue narrative Indie-Spiele

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Story-Rich Showcase 2026 rückt narrative Indie-Games ins Rampenlicht.

Der Story-Rich Showcase 2026 findet am 6. Juni im Rahmen des Summer Game Fest statt und konzentriert sich vollständig auf narrative Indie-Spiele.

Organisiert wird das Event von Fellow Traveller, dem Label hinter Titeln wie Citizen Sleeper und 1000xRESIST. Ziel des Showcases ist es, storygetriebenen Spielen mehr Sichtbarkeit innerhalb des dichten Summer-Game-Fest-Zeitrahmens zu geben.

Gezeigt werden insgesamt rund 20 bis 25 Spiele, die rein redaktionell ausgewählt wurden – ohne bezahlte Slots oder Sponsoring. Neben neuen Trailern und Weltpremieren sollen auch Entwickler selbst zu Wort kommen und Einblicke in kreative Prozesse geben.

Das Showcase beginnt um 10am PT / 1pm ET / 19:00 CEST und wird exklusive Ankündigungen, neue Trailer, Release-Daten und weitere Überraschungen enthalten.

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