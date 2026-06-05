Showcase 2026: Summer Game Fest 2026 Livestream startet um 23:00 Uhr

Das Summer Game Fest 2026 kehrt mit einem zweistündigen Livestream voller neuer Spieleankündigungen zurück.

Das Summer Game Fest 2026 startet gleich um 23:00 Uhr seinen zweistündigen Livestream. Erneut wird das Event einen umfassenden Ausblick auf kommende Spieleveröffentlichungen bieten. Durch das Programm führen Geoff Keighley und Lucy James live aus dem Dolby Theatre in Hollywood.

Im Mittelpunkt stehen Weltpremieren und neue Spieleankündigungen, die direkt auf der Bühne präsentiert werden sollen. Ergänzt wird das Event durch Auftritte verschiedener Publisher und Entwickler, die Updates zu ihren kommenden Projekten liefern.

Der Livestream soll sowohl vor Publikum im Dolby Theatre als auch weltweit online übertragen werden und damit ein globales Publikum erreichen.

Im Anschluss an das Summer Game Fest folgt traditionell Day of the Devs, das weitere Einblicke in unabhängige Spieleprojekte bietet.