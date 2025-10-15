Showcase 2026: Summer Game Fest bestätigt: Neues Datum und neue Location in Hollywood

Das Summer Game Fest 2026 wurde offiziell bestätigt und findet in Hollywoods berühmtem Dolby Theatre statt.

Die Veranstaltung startet am Freitag, den 5. Juni 2026, und wird live im Stream übertragen, sodass Gaming-Fans weltweit die neuesten Ankündigungen und Updates verfolgen können.

Das Summer Game Fest ist eines der wichtigsten Events für Videospiel-Enthusiasten und Entwickler und bietet exklusive Einblicke in kommende Titel, Trailer-Premieren und exklusive Interviews mit führenden Branchenvertretern.

Mit der Verlegung in das Dolby Theatre in Hollywood setzt das Summer Game Fest 2026 auf eine noch prestigeträchtigere Bühne und verspricht ein Event voller Highlights für die Gaming-Community.

Entwicklerstudios, Publisher und Streamer bereiten sich bereits auf die Präsentationen vor, die das Event zu einem der wichtigsten Termine im Gaming-Kalender machen. Fans können sich auf exklusive Ankündigungen, spannende Trailer und Livestream-Events freuen, die das Summer Game Fest zu einem unverzichtbaren Erlebnis für Gamer weltweit machen.