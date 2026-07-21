Showcase 2026: Termin steht fest – Call of Duty NEXT findet am 21. August statt

Activision hat den Termin für das nächste Call of Duty NEXT offiziell bestätigt. Das Showcase findet am 21. August statt und bringt laut Publisher die bislang größte Anzahl an Content Creatorn und Spielern aus aller Welt zusammen.
„Am 21. August geht Call of Duty: NEXT weltweit an den Start und bringt unsere bislang größte Auswahl an Spielern aus ihren Gaming-Setups rund um den Globus zusammen.“
Im Anschluss an das Event startet die Beta zu Call of Duty: Modern Warfare 4. Das erste Beta-Wochenende ist Vorbestellern vorbehalten, bevor Beta-Wochenende 2 vom 28. August bis 1. September für alle Spieler geöffnet wird.
„Danach seid ihr an der Reihe. Springt mit Vorbesteller-Zugang in das erste Beta-Wochenende von Modern Warfare 4. Das zweite Wochenende ist vom 28. August bis 1. September für alle Spieler offen.“
Welche weiteren Inhalte während Call of Duty NEXT präsentiert werden, ist bislang noch nicht bekannt. Traditionell gewährt Activision bei dem Showcase ausführliche Einblicke in Gameplay, Multiplayer, neue Features und kommende Inhalte der Reihe.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche allen viel Spaß beim schauen. Für mich uninteressant. ✌🏻
Bin ich dabei, wann es die ein oder andere gute Map hat und das Grafikupgrade wirds gekauft.
Bin gespannt
Bin gespannt wie die Beta von den Spielern wahrgenommen wird, es muss einiges an Wiedergutmachung geleistet werden.
Nice, gut zu wissen, dass Cod Next endlich einen Termin hat. Und natürlich direkt vor der Beta^^. Freue mich drauf, mehr vom Spiel zu sehen,
Könnte mir egaler nicht sein
Konnten sie es nicht früher machen… Genau dann bin ich außer Reichweite von jeglicher Konsole…