Showcase 2026: Termin steht fest – Call of Duty NEXT findet am 21. August statt

Call of Duty NEXT kehrt am 21. August zurück und verspricht neue Einblicke in die Zukunft der Shooter-Reihe.

Activision hat den Termin für das nächste Call of Duty NEXT offiziell bestätigt. Das Showcase findet am 21. August statt und bringt laut Publisher die bislang größte Anzahl an Content Creatorn und Spielern aus aller Welt zusammen.

„Am 21. August geht Call of Duty: NEXT weltweit an den Start und bringt unsere bislang größte Auswahl an Spielern aus ihren Gaming-Setups rund um den Globus zusammen.“

Im Anschluss an das Event startet die Beta zu Call of Duty: Modern Warfare 4. Das erste Beta-Wochenende ist Vorbestellern vorbehalten, bevor Beta-Wochenende 2 vom 28. August bis 1. September für alle Spieler geöffnet wird.

„Danach seid ihr an der Reihe. Springt mit Vorbesteller-Zugang in das erste Beta-Wochenende von Modern Warfare 4. Das zweite Wochenende ist vom 28. August bis 1. September für alle Spieler offen.“

Welche weiteren Inhalte während Call of Duty NEXT präsentiert werden, ist bislang noch nicht bekannt. Traditionell gewährt Activision bei dem Showcase ausführliche Einblicke in Gameplay, Multiplayer, neue Features und kommende Inhalte der Reihe.