Showcase 2026: Termin zur Xbox Developer Direct mit Forza Horizon 6 und Fable

Developer Direct enthüllt in zwei Wochen neue Highlights zu Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation.

Der nächste Developer Direct steht fest und markiert den Auftakt in ein Jahr, das für Xbox‑Spieler außergewöhnlich werden soll. Der Stream findet am 22. Januar, 19:00 Uhr statt und liefert frische Einblicke, neues Gameplay und direkte Informationen der Teams, die an den kommenden Titeln für 2026 arbeiten.

Die Präsentation wird erneut von den Entwicklern selbst geführt und rückt nicht nur die Spiele, sondern auch die Studios in den Mittelpunkt. Passend zum 25. Jubiläum von Xbox kehren mehrere bekannte Marken zurück und treffen auf ein neues Projekt eines renommierten japanischen Studios.

Playground Games ist gleich doppelt vertreten und zeigt erstmals ausführlicher Material zu Fable, begleitet vom Gameplay‑Debüt von Forza Horizon 6. Zusätzlich führt der Stream nach Tokio zu Game Freak, wo ein erster tiefgehender Blick auf Beast of Reincarnation wartet, das bereits beim Xbox Games Showcase vorgestellt wurde.

Der Developer Direct setzt damit den Startschuss für ein Jahr, das Xbox mit großen Namen und frischen Impulsen prägen soll.

In seiner Bekanntgabe schreibt Microsoft über die jeweiligen Inhalte:

Fable

Playground Games heißt die Spieler im märchenhaften Land Albion willkommen und präsentiert den ersten tiefgehenden Blick auf Fable, einen der meist erwarteten Titel des Jahres 2026. Entwickler des Playground‑Teams zeigen die Magie und den Schabernack, die die Spieler in diesem neuen Anfang der Reihe erwarten, einschließlich eines ersten Blicks auf beeindruckendes neues Gameplay.

Natürlich sind die zentralen Themen von Fable wieder dabei – Entscheidung, Konsequenz, Drama, Action, britischer Humor und selbstverständlich Hühner, alles neu interpretiert für bestehende Fans und neue Spieler gleichermaßen.

Forza Horizon 6

Das Forza‑Team von Playground Games gibt einen umfassenden Einblick in das heiß erwartete Forza Horizon 6, während der Open‑World‑Racer die Spieler in die wunderschönen und kontrastreichen Landschaften Japans führt.

Der Abschnitt bietet einen ersten tiefgehenden Blick auf Gameplay, einschließlich Enthüllungen neuer Features und der Art und Weise, wie Japan in diesem beeindruckenden neuen Teil zum Leben erweckt wird.

Beast of Reincarnation

Begleitet uns, wenn wir in Game Freaks intensives Action‑RPG für eine Person und einen Hund eintauchen. Zum ersten Mal enthüllt Game Freak Details zu den innovativen Pflanzenmanipulations‑Aktionen unserer Protagonistin Emma und zum Gameplay mit ihrem tierischen Begleiter Koo.

In Beast of Reincarnation entfaltet sich eine tiefgreifende und gefährliche Welt im postapokalyptischen Japan. Entdeckt die Entwicklungsgeheimnisse hinter seiner Entstehung im Developer_Direct.