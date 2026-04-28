Showcase 2026: The Blood of Dawnwalker Livestream startet um 18:00 Uhr – Update

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Der Livestream zu The Blood of Dawnwalker startet um 18:00 Uhr mit neuen Informationen und Gameplay.

Heute um 18:00 Uhr wird The Blood of Dawnwalker in einem rund 45-minütigen Livestream umfassend vorgestellt. Im Fokus stehen neues Open-World-Gameplay, ein Story-Trailer sowie die offizielle Enthüllung des Release-Datums.

Der Stream liefert darüber hinaus detaillierte Einblicke in die offene Spielwelt und die erzählerische Ausrichtung des Action-RPGs. Entwickler von Rebel Wolves präsentieren zudem neue Informationen zu den Systemanforderungen und geben zusätzliche Einblicke in die Entwicklung des Spiels.

Neben Gameplay und Story-Inhalten wird auch die musikalische Untermalung eine Rolle spielen. Laut Ankündigung sind weitere Inhalte geplant, die über die bereits bestätigten Punkte hinausgehen.

The Blood of Dawnwalker ist das erste Kapitel einer neuen Rollenspiel-Saga von Rebel Wolves und setzt auf ein Singleplayer-Erlebnis in einer offenen Dark-Fantasy-Welt mit starkem Fokus auf Story und Narrative. Entwickelt wird das Spiel mit der Unreal Engine 5.

The Blood of Dawnwalker erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Schaut euch den stream hier via YouTube an.

Update: The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September – PS5, Xbox Series X|S und PC.

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9 Kommentare Added

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  4. de Maja 338995 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.04.2026 - 17:47 Uhr

    Hoffe gibt nachher noch Material, bin leider arbeiten, keine Zeit jetzt zum schauen.

    1
    • Rotten 119205 XP Scorpio King Rang 4 | 28.04.2026 - 17:56 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Geht mir och so 😅 vielleicht gibbet nachher hier noch was dazu ✌🏻

      0
  5. Fire12 13900 XP Leetspeak | 28.04.2026 - 18:34 Uhr

    Ein weiteres Game für September
    Hoffentlich wird der nicht noch voller xD

    0
  6. Katanameister 408380 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.04.2026 - 18:44 Uhr

    Wird wohl der einzige realistische Termin sein, wenn man sich die darauffolgenden Monate ansieht, sieht ganz gut aus, freue mich darauf selbst zu zocken.

    0
  8. Ralle89 134825 XP Elite-at-Arms Silber | 28.04.2026 - 19:22 Uhr

    Es ist vorbestellbar 🤔habe ich gerade gesehen jetzt die Frage ist es was für mich

    0

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