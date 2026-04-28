Showcase 2026: The Blood of Dawnwalker Livestream startet um 18:00 Uhr – Update

Der Livestream zu The Blood of Dawnwalker startet um 18:00 Uhr mit neuen Informationen und Gameplay.

Heute um 18:00 Uhr wird The Blood of Dawnwalker in einem rund 45-minütigen Livestream umfassend vorgestellt. Im Fokus stehen neues Open-World-Gameplay, ein Story-Trailer sowie die offizielle Enthüllung des Release-Datums.

Der Stream liefert darüber hinaus detaillierte Einblicke in die offene Spielwelt und die erzählerische Ausrichtung des Action-RPGs. Entwickler von Rebel Wolves präsentieren zudem neue Informationen zu den Systemanforderungen und geben zusätzliche Einblicke in die Entwicklung des Spiels.

Neben Gameplay und Story-Inhalten wird auch die musikalische Untermalung eine Rolle spielen. Laut Ankündigung sind weitere Inhalte geplant, die über die bereits bestätigten Punkte hinausgehen.

The Blood of Dawnwalker ist das erste Kapitel einer neuen Rollenspiel-Saga von Rebel Wolves und setzt auf ein Singleplayer-Erlebnis in einer offenen Dark-Fantasy-Welt mit starkem Fokus auf Story und Narrative. Entwickelt wird das Spiel mit der Unreal Engine 5.

The Blood of Dawnwalker erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Schaut euch den stream hier via YouTube an.

Update: The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September – PS5, Xbox Series X|S und PC.