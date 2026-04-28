Showcase 2026: The Blood of Dawnwalker Livestream startet um 18:00 Uhr – Update

Heute um 18:00 Uhr wird The Blood of Dawnwalker in einem rund 45-minütigen Livestream umfassend vorgestellt. Im Fokus stehen neues Open-World-Gameplay, ein Story-Trailer sowie die offizielle Enthüllung des Release-Datums.
Der Stream liefert darüber hinaus detaillierte Einblicke in die offene Spielwelt und die erzählerische Ausrichtung des Action-RPGs. Entwickler von Rebel Wolves präsentieren zudem neue Informationen zu den Systemanforderungen und geben zusätzliche Einblicke in die Entwicklung des Spiels.
Neben Gameplay und Story-Inhalten wird auch die musikalische Untermalung eine Rolle spielen. Laut Ankündigung sind weitere Inhalte geplant, die über die bereits bestätigten Punkte hinausgehen.
The Blood of Dawnwalker ist das erste Kapitel einer neuen Rollenspiel-Saga von Rebel Wolves und setzt auf ein Singleplayer-Erlebnis in einer offenen Dark-Fantasy-Welt mit starkem Fokus auf Story und Narrative. Entwickelt wird das Spiel mit der Unreal Engine 5.
The Blood of Dawnwalker erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
Schaut euch den stream hier via YouTube an.
Update: The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September – PS5, Xbox Series X|S und PC.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche allen viel Spaß beim schauen. 🙂
Bin gespannt auf das Spiel 👍.
Gleich geht es los.
Hoffe gibt nachher noch Material, bin leider arbeiten, keine Zeit jetzt zum schauen.
Geht mir och so 😅 vielleicht gibbet nachher hier noch was dazu ✌🏻
Ein weiteres Game für September
Hoffentlich wird der nicht noch voller xD
Wird wohl der einzige realistische Termin sein, wenn man sich die darauffolgenden Monate ansieht, sieht ganz gut aus, freue mich darauf selbst zu zocken.
Viel Spaß allen warte er auf News hier
Es ist vorbestellbar 🤔habe ich gerade gesehen jetzt die Frage ist es was für mich