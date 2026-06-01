Showcase 2026: The MIX Summer Game Show bringt jetzt über 60 Indie-Spiele auf die große Bühne

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The MIX Summer Game Showcase 2026 zeigt mehr als 60 Indie-Spiele mit Trailern und Gameplay-Premieren.

Im Rahmen des The MIX Summer Game Showcase 2026 werden heute mehr als 60 Indie-Spiele mit neuen Trailern, Gameplay-Szenen und Premieren vorgestellt.

Die Veranstaltung gehört mittlerweile zu den festen Bestandteilen der Sommer-Showcase-Saison und rückt zahlreiche unabhängige Entwicklerstudios in den Mittelpunkt. Gezeigt werden Weltpremieren, neue Gameplay-Enthüllungen sowie weitere Ankündigungen rund um kommende Indie-Projekte.

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5 Kommentare Added

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  1. Orbit 34615 XP Bobby Car Geisterfahrer | 01.06.2026 - 17:51 Uhr

    Ich kann mit solch Titeln eher wenig anfangen. Bro Force war der Knaller aber sonst habe ich nie was gefunden.

    0

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