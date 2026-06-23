Showcase 2026: THQ Nordic Event startet im August

Auf dem THQ Nordic Showcase 2026 dürfen sich Spieler am 7. August 2026 auf zahlreiche Neuigkeiten, Trailer und möglicherweise auch einige lange erwartete Release-Termine freuen. Der Publisher hat sein diesjähriges Digital-Event offiziell angekündigt und bereits erste Spiele genannt, die Teil der Präsentation sein werden.

Zu den bestätigten Titeln gehören Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild – Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman sowie Way of the Hunter 2. Darüber hinaus kündigt THQ Nordic weitere Überraschungen und zusätzliche Ankündigungen bis zum Event an.

Besonders interessant ist die Erwähnung von möglichen Release-Daten. In der offiziellen Ankündigung hebt der Publisher ausdrücklich hervor, dass Spieler mit lang erwarteten Enthüllungen rechnen können. Welche Projekte davon konkret betroffen sind, bleibt bislang allerdings offen.

Das Showcase startet am 7. August 2026 um 21:00 Uhr deutscher Zeit und wird über die offiziellen Kanäle von THQ Nordic auf YouTube, Twitch und Steam übertragen. Wie bereits in den Vorjahren sind auch Content Creator und Medien eingeladen, die Veranstaltung live zu co-streamen und zu kommentieren.

Nach mehreren Jahren mit zahlreichen Ankündigungen und Premieren dürfte das THQ Nordic Showcase erneut zu den größeren Publisher-Präsentationen des Sommers gehören. Vor allem Fans von Titan Quest II und Wreckfest 2 werden den Termin bereits im Kalender markiert haben.