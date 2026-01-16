Showcase 2026: Ticketstart für LEVEL UP 2026 in Österreich

Ticketstart für LEVEL UP 2026: Österreichs Gaming Highlight geht in die sechste Runde.

LEVEL UP kehrt 2026 mit voller Energie zurück: Am 23. und 24. Mai 2026 feiert das Gaming-Event seine sechste Ausgabe im Messezentrum Salzburg. Der Ticketverkauf startet am 16. Jänner. Mit rund 12.000 erwarteten Besucher wird LEVEL UP 2026 erneut zum zentralen Treffpunkt für Gaming-, eSports- und Popkultur-Fans aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Auch 2026 bilden die drei Bühnen das Herzstück von LEVEL UP und sorgen an beiden Veranstaltungstagen für ein dichtes, abwechslungsreiches Programm.

Auf der eSports Stage liefern sich die besten eSports-Teams spannende Matches vor Live-Publikum. Die Raiffeisen Club Community Stage steht für Creator, Community-Formate und interaktive Programmpunkte und macht Gaming-Kultur in all ihren Facetten erlebbar.

Kreativität und Ausdruck stehen auf der Cosplay Stage im Mittelpunkt, die Raum für Wettbewerbe, Präsentationen und die Vielfalt der Cosplay-Community bietet.

Das vollständige Bühnen- und Eventprogramm von LEVEL UP 2026 wird in Kürze veröffentlicht. Alle Informationen zu Ticketkategorien, Programm, Bühnen, Areas sowie zu den Mitmachmöglichkeiten finden sich unter: www.levelup-salzburg.at.