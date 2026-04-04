Showcase 2026: Triple I Initiative enthüllt Teilnehmerliste mit neuen Spielen

Triple I Initiative zeigt eine neue Grafik mit teilnehmenden Studios und Spielen für das Showcase am 9. April.

Die Triple I Initiative bereitet sich auf ihre nächste digitale Präsentation vor und hat im Vorfeld eine Übersicht veröffentlicht, die zeigt, welche Spiele und Publisher an dem Event teilnehmen werden.

Die Veranstaltung findet am 9. April 2026 statt und umfasst eine Laufzeit von rund 45 Minuten. Der Start ist für 9:00 Uhr Pazifische Zeit, 12:00 Uhr US-Ostküstenzeit sowie 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit angesetzt. Im Rahmen der Show sind mehrere Programmpunkte vorgesehen, darunter Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen und neue Ankündigungen zu kommenden Veröffentlichungen.

Mit der veröffentlichten Grafik erhalten Spieler nun erstmals einen konkreten Eindruck davon, welche Studios und Projekte Teil der Präsentation sein werden. Die Übersicht dient dabei als Orientierung für die Inhalte der Show und deutet auf eine Mischung aus bekannten und möglicherweise neuen Titeln hin.

Konkrete Details zu den einzelnen Ankündigungen bleiben bis zur Präsentation selbst unter Verschluss. Die veröffentlichte Grafik liefert jedoch bereits einen ersten Hinweis darauf, welche Studios und Spiele im Rahmen des Events eine Rolle spielen werden.