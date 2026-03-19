Showcase 2026: Triple-i Initiative kehrt am 9. April zurück

Die Triple-i Initiative lädt Spieler am 9. April 2026 zu einer neuen digitalen Präsentation ein. Die 45-minütige Show startet um 9:00 Uhr PDT / 12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr CEST und verspricht exklusive Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen und Ankündigungen zu kommenden Releases.
Das Format setzt auf reine Inhalte: keine Hosts, keine Werbeunterbrechungen – nur Spiele. Zuschauer erhalten einen kompakten Überblick über die neuesten Projekte aus dem Indie- und AAA-Bereich.
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Leider nie davon gehört.